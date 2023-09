Sans pitié, les Etats-Unis ridiculisent l’Italie !

Les Etats-Unis ont un problème de rebond ? On a du mal à y croire en voyant la première action avec trois rebonds offensifs pour Team USA, qui ouvre le score par un « circus shot » de Jalen Brunson. Autre souci récurrent ? Les fautes de Jaren Jackson Jr, et effectivement, il écope de deux fautes après deux minutes ! L’occasion pour Paolo Banchero d’entrer en jeu alors que l’Italie est passée devant (6-4).

C’est un combat âpre, avec de la maladresse, des fautes, et une défense très haute des Etats-Unis. Un vrai round d’observation, et les rotations de Steve Kerr permettent aux Américains de passer timidement devant et comme souvent, c’est Tyrese Haliburton qui fait du bien avec un premier tir primé (14-8). Il est imité par Brandon Ingram et Austin Reaves, et ça donne 9 points d’avance aux Américains (20-11). Haliburton a pris le match à son compte par ses passes et sa maitrise du tempo, et les Etats-Unis sont à +10 après dix minutes (24-14).

Une démonstration de bout en bout

L’Italie ne parvient pas à fermer la ligne de fond, et Mikal Bridges en profite (28-16). La maladresse des Transalpins (7 sur 30 aux tirs, dont 2 sur 15 à 3-points) est terrible, et Team USA les assomme à coup de 3-points avec l’opportuniste Bridges (24 pts, 7 pds) et l’inévitable Haliburton (41-18). Une fois n’est pas coutume, Anthony Edwards est en retrait, mais il est là pour envoyer Banchero au dunk. Une première mi-temps catastrophique pour les Italiens et Reaves leur met les têtes sous l’eau avec une claquette venue d’ailleurs. A la pause, les Américains mènent de 22 points (46-24) !

La mauvaise nouvelle pour les Italiens, c’est qu’Edwards inscrit le premier panier de la 2e mi-temps (49-24), et que Bridges reste sur son nuage pour atteindre les 20 points. Au tableau d’affichage, on frôle les 30 points d’écart (60-31) et on ne joue que depuis deux minutes… Comme les Etats-Unis sont très sérieux et que les Italiens sont hors du coup, l’écart enfle méchamment (73-36) ! Et ironie de l’histoire, c’est Banchero qui conclut le quart-temps d’un alley-oop pour porter l’écart à +39 (83-44).

Le dernier quart-temps incite Kerr à faire tourner et le « garbage time » permet à Haliburton (18 pts, 5 pds) d’enfoncer le clou (92-51) et à Kessler de se montrer au contre et au dunk (94-55). A l’arrivée, l’écart sera de 37 points : 100-63. Les Etats-Unis ont parfaitement réagi après le revers face à la Lituanie, et ils affronteront le vainqueur d’Allemagne-Lettonie en demi-finale.