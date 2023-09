Team USA va devoir limiter ses problèmes au rebond

Ça avait déjà été visible face au Monténégro, malgré la victoire. Nikola Vucevic et sa troupe avaient ainsi pris 18 rebonds de plus (49-31) que les États-Unis, avec un +15 au rebond offensif (23-8). De quoi laisser 22 points sur secondes chances à l’équipe de Balkans, contre seulement 8 pour Team USA.

Et face à la Lituanie, le problème était toujours aussi visible, avec encore 16 rebonds de plus (43-27) récupérés les Baltes, qui ont eux aussi largement dominé la troupe américaine (+9) au rebond offensif (18-9).

Là encore, le différentiel sur les secondes chances fut extrêmement problématique pour Team USA : 17 points pour la Lituanie contre seulement 2 pour les États-Unis…

Avant le match face à la Lituanie, Steve Kerr ne cachait d’ailleurs pas ses inquiétudes sur le sujet.

« Le souci, ce sont les pertes de balle et les rebonds », confirmait le sélectionneur américain. « Si nous restons à égalité dans la bataille de la possession, je pense que nous avons de bonnes chances de battre n’importe qui. Mais la façon dont les équipes peuvent nous battre, c’est quand elles obtiennent des possessions supplémentaires et forcent beaucoup de pertes de balle alors que nous ne sommes pas assez tranchants et que nous ne bloquons pas assez au rebond. C’est ce que j’ai dit à nos joueurs … Ce n’est pas vraiment un secret. »

Du « small ball » et des « switchs » qui exposent le rebond américain

Avec ses cinq fautes et son unique rebond en 15 minutes sur le parquet face à la Lituanie, Jaren Jackson Jr. est le premier joueur sur le banc des accusés. Steve Kerr a d’ailleurs admis que l’intérieur des Grizzlies ne pouvait pas commettre autant de fautes car il doit être le stabilisateur intérieur des Etats-Unis.

D’ailleurs, lorsqu’il était sur le terrain, Team USA a inscrit 16 points de plus que la Lituanie, alors que l’équipe balte en a inscrits 22 de plus lorsqu’il était sur le banc…

Globalement, les Etats-Unis jouent avec beaucoup d’ailiers et n’ont qu’un seul véritable pivot (Walker Kessler). Et comme l’équipe « switche » beaucoup, les intérieurs se retrouvent très souvent loin du cercle au moment du shoot. Les arrières et ailiers américains doivent alors lutter contre des joueurs plus grands qu’eux au rebond et c’est pour le moment un gros problème pour la sélection de Steve Kerr, qui se fait punir dans le secteur.

« On a joué avec deux intérieurs à plusieurs reprises en première mi-temps avec Welker (Kessler) et Bobby (Portis) comme ailier fort ou Paolo (Banchero) » assure Steve Kerr. « Nous avons testé plusieurs choses avec ces gars. Le truc, avec les compétitions FIBA, c’est qu’on met en place une équipe très vite et il faut faire confiance à ses tripes à chaque intersection. Et quand vous sentez que vous devez faire des essais, il faut les faire. On a eu des essais du genre aujourd’hui, avec deux intérieurs, et ça n’a pas très bien marché. Donc on est revenu à des groupes qui pouvaient faire mieux à nos yeux, et on a réussi une bonne deuxième mi-temps, mais on partait de trop loin. »

Team USA devrait donc continuer de faire confiance à cette formule défensive, en espérant que les Josh Hart et compagnie tiennent mieux la bataille du rebond face à leurs prochains adversaires.