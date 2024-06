Trois petites minutes et puis s’en va. Jaren Jackson Jr. a raté son entame de match face à la Lituanie. Sanctionné pour une deuxième faute, assez grossière sur les bras de son adversaire, Jonas Valanciunas, l’intérieur des Grizzlies devait ainsi déjà regagner son banc et être remplacé par Paolo Banchero.

https://twitter.com/TheBoxAndOne_/status/1698316795348730036

Revenu en jeu au milieu du deuxième quart-temps, le pivot américain commettait une troisième faute, cette fois-ci au moment du déclenchement du tir du pivot lituanien.

https://twitter.com/TheBoxAndOne_/status/1698323361988837761

Sévères, les coups de sifflet ? « Ça n’a pas d’importance. Ils ont très bien joué. Ça n’a vraiment pas d’importance. Ils ont fait la totale, ils ont rentré des tirs. C’est difficile de battre une équipe qui joue bien », réagissait-il à la sortie de son non-match.

En seulement 15 minutes, son plus faible temps de jeu depuis le début de la compétition, il n’a pu apporter que 3 points (1/3 aux tirs), 3 passes et 1 rebond, avant d’être exclu pour une cinquième faute personnelle concédée.

« On peut être plus physique, mais pas à certains moments »



Ses soucis de faute n’ont pas aidé les Américains, menés de 19 points (31-12) après dix minutes de jeu, et qui ont eu beaucoup de mal à contenir la puissance et la technique du pivot d’en face, face auquel Walker Kessler n’a été mobilisé que pour quelques minutes.

Alors, à l’entraînement d’hier, Jaren Jackson le reconnaît : « Je pense avoir produit de supers secondes périodes et je dois être capable d’avoir la même attitude lorsqu’on commence à jouer. » Déjà lors du premier match face à la Nouvelle-Zélande, le meilleur défenseur de l’année en NBA était sorti pour cinq fautes.

Steve Kerr l’avait pourtant prévenu il y a une semaine : « Il a la capacité de tout contrer, mais parfois, il faut qu’il apprenne à se retenir. Il est enclin aux fautes en NBA, et il y a donc toujours une ou deux actions où vous voulez juste qu’il laisse tomber, parce qu’il est trop important pour nous. Nous lui montrons donc ces clips et lui rappelons simplement que parfois, le meilleur choix est simplement de laisser le gars y aller et de ne pas commettre de faute. »

« Les règles sont différentes, la position des mains n’est pas toujours la même quand ils sifflent. On peut être plus physique, mais pas à certains moments. Il faut être très, très prudent et avoir conscience d’être très, très précieux », formule « JJJ » qui doit maintenant se méfier de la raquette italienne, pour le quart de finale de ce mardi.

Jaren Jackson, Jr. Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 MEM 58 26 50.6 35.9 76.6 1.3 3.4 4.7 1.1 3.8 0.9 1.7 1.4 13.8 2019-20 MEM 57 29 46.9 39.4 74.7 1.0 3.6 4.6 1.4 4.1 0.7 1.7 1.6 17.4 2020-21 MEM 11 24 42.4 28.3 83.3 1.6 4.1 5.6 1.1 3.8 1.1 1.4 1.6 14.4 2021-22 MEM 78 27 41.5 31.9 82.3 1.5 4.3 5.8 1.1 3.5 0.9 1.7 2.3 16.3 2022-23 MEM 63 28 50.6 35.5 78.8 1.7 5.1 6.8 1.0 3.6 1.0 1.7 3.0 18.6 2023-24 MEM 66 32 44.4 32.0 80.8 1.3 4.2 5.5 2.3 3.6 1.2 2.4 1.6 22.5 Total 333 28 46.0 34.5 79.5 1.4 4.2 5.5 1.4 3.7 1.0 1.8 2.0 17.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.