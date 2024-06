Tremont Waters rebondit en Chine

Au sortir de sa Coupe du monde réussie avec Porto Rico, tant individuellement (20.0 points, 9.2 passes, 4.0 rebonds, 2.6 interceptions) que collectivement (12e place, synonyme de qualification pour le TQO), Tremont Waters part à la découverte d’un nouveau championnat, puisqu’il rejoint la ligue chinoise.

Aperçu aux côtés de Victor Wembanyama à Boulogne-Levallois la saison dernière (18.2 points, 5.0 passes, 2.7 rebonds, 2.0 interceptions), avant de quitter le club francilien avec fracas, le meneur de poche de 25 ans s’engage ainsi pour un an avec les Guangdong Southern Tigers.

En Chine, Tremont Waters évoluera aux côtés de MarShon Brooks (ex-Nets et ex-Grizzlies) ou Zhou Qi (ex-Rockets), mais pas avec Yi Jianlian (ex-Nets), dont la retraite vient d’être actée. En NBA, on se rappelle que le 51e choix de la Draft 2019 est passé par Boston, Toronto et Washington, sans parvenir à s’y imposer entre 2019 et 2022.

Crédit photo : FIBA.com