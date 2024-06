Pour Tyronn Lue, Kawhi Leonard et Paul George seront à 100% pour le « training camp »

La cinquième année de l’association Kawhi Leonard – Paul George est sur le point de démarrer à Los Angeles et il se peut qu’elle soit déterminante, car les deux joueurs auront la possibilité de tester le marché, et donc de devenir libres, dans un an. Soit l’année du déménagement à Inglewood.

Autant dire que les Clippers auront une obligation de résultat en 2023/24, sous peine de voir leur ambitieux projet lancé à l’été 2019 toucher à sa fin.

La bonne nouvelle pour la franchise californienne, c’est que Tyronn Lue a déclaré que Kawhi Leonard et Paul George, ses deux All-Stars, étaient tout proches de leur meilleur niveau physiquement.

« Ils sont tous les deux en bonne voie pour être à 100% au début du camp d’entraînement, c’est tout ce dont nous avons besoin », a indiqué le coach de Los Angeles dans un podcast. « Nos meilleurs joueurs seront en bonne santé et nous avons été dans une situation malheureuse où nos deux meilleurs éléments n’ont pas disputé de saison pleine, ensemble, depuis trois ans… Ça a été difficile. »

Prendre la saison régulière au sérieux

Depuis l’exercice 2019/20, les Clippers n’ont jamais fait mieux qu’une finale de conférence à l’Ouest (2021), compte tenu des blessures évidemment, mais également d’un classement pas toujours avantageux en playoffs.

D’où la volonté de Tyronn Lue de ne pas –ou plus– prendre à la légère la saison régulière, alors que les pépins physiques sont, eux, difficilement contrôlables.

« Comme je l’ai déjà dit, nous devons respecter la saison régulière, donner à nos fans ce qu’ils veulent voir et jouer dur chaque soir, en présentant notre meilleur produit sur le terrain. Nos gars sont prêts à le faire cette année », ajoute celui qui se trouve actuellement dans le staff de Team USA à la Coupe du monde.

Un discours qui n’est pas sans rappeler celui prononcé fin juillet par ce même Tyronn Lue, quand il mettait la pression sur Kawhi Leonard et Paul George.

« Ce que j’ai dit à Kawhi et Paul cet été, c’est que nous devons aborder la saison régulière différemment », racontait-il. « Soyons sérieux et n’attendons pas les playoffs, parce que c’est important. Les adversaires, l’avantage du terrain, le fait de ne pas se battre pendant les dix derniers matches de la saison pour ne pas participer aux playoffs. Tout cela a de l’importance. Ils l’ont tous les deux compris. »