Tyronn Lue met la pression sur Kawhi Leonard et Paul George

Alors que les Clippers ne l’ont toujours pas prolongé, et que son nom a beaucoup circulé au début de la « free agency », Tyronn Lue va attaquer sa 4e saison à la tête de la franchise. Clairement, son bilan n’est pas reluisant depuis deux ans avec des playoffs manqués en 2022 et une élimination au premier tour en 2023. La faute, évidemment, aux blessures à répétition qui touchent Kawhi Leonard et Paul George.

Invité du podcast All The Smoke, le coach des Clippers a été interrogé sur sa gestion des absences de ces deux superstars. Depuis qu’il est arrivé, il a toujours terminé la saison sans l’un des deux, voire les deux. Comment le gère-t-il ?

« Vous savez, c’est difficile… C’est frustrant, surtout en tant qu’entraîneur. Je pense que pour nos fans aussi, les fans des Clippers, pour la franchise aussi… Parce que nous avons le sentiment d’avoir le potentiel pour gagner un titre » répond Lue. « Nous avons tous les éléments, tous les bons éléments, et nous avons deux grandes stars avec PG et Kawhi, deux des meilleurs joueurs que j’ai jamais côtoyés comme « two-way player » ».

« Nous devons aborder la saison régulière de manière différente…. Soyons sérieux. N’attendons pas les playoffs »

C’est frustrant, et ce sont donc les blessures qui sont difficiles à gérer. Pas les joueurs. « Ce n’est pas un casse-tête, et on peut tout leur demander. Ils ne cherchent pas les médias, ils ne cherchaient pas l’attention… Vous pouvez les aborder et leur demander de faire n’importe quoi, et ils le feront. C’est dommage, parce que tout le monde pratique le « load management », et on ne s’en prend qu’à eux. Au final, s’ils sont dans l’incapacité de jouer les playoffs, c’est qu’il s’agit de blessures vraiment graves. On gère les gars de façon à ce que lorsque nous arrivons en playoffs, nous puissions finir la saison, et ça n’a pas été le cas. Il ne s’agit donc pas de s’asseoir ou de gérer la charge de travail pendant les playoffs. C’est la chose la plus stupide que j’aie jamais entendue. »

Puisque le « load management » n’empêche pas Paul George et Kawhi Leonard de cumuler les blessures, Lue les prévient qu’il va falloir aborder la saison régulièrement autrement. « Ce que j’ai dit à Kawhi et PG cet été, c’est que nous devons aborder la saison régulière de manière différente…. Soyons sérieux. N’attendons pas les playoffs, parce que c’est important. Les adversaires, l’avantage du terrain, le fait de ne pas se battre pendant les dix derniers matches de la saison pour ne pas participer aux play-offs, tout cela a de l’importance. Ils l’ont tous les deux compris ».