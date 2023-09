Comme Damian Lillard chez les hommes, l’arrière des Las Vegas Aces Chelsea Gray est l’égérie majeure d’adidas en WNBA. La marque aux trois bandes avait ainsi conçu une Dame 8 « Player Exclusive » qu’elle a porté la saison dernière face au Chicago Sky. Intitulé « Point Gawd », le modèle a finalement investi le marché américain ce week-end.

On retrouve donc cette tige en violet et orange, séparé par un éclair rose, et des finitions en bleu clair, sur l’étiquette présente sur le talon, où figure l’inscription « Point Gawdddd », en violet, ainsi que sur les lacets. La semelle reprend la même association, entre orange, violet, rose et bleu clair.

Disponible depuis le 1er septembre aux Etats-Unis, la Dame 8 « Point Gawd » est vendue à 130 dollars.

(Via SneakerNews)

