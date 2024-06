On connait désormais le Top 8 de la Coupe du monde 2023, et il sera bien différent de celui de 2019. En effet, on ne retrouve que 2 des 8 équipes présentes en quart de finale il y a quatre ans, l’Espagne, l’Argentine, la France, l’Australie, la République tchèque et la Pologne n’étant plus en lice…

Avec sa victoire face aux Etats-Unis, la Lituanie de Jonas Valanciunas finit ainsi à la première place de son groupe, et défiera donc la Serbie, deuxième du sien ! Ce sera mardi à 10h45, heure française.

Avec sa défaite, Team USA se retrouve de son côté face à l’Italie. Peut-être un mal pour un bien pour la bande de Steve Kerr, la Squadra azzurra étant toujours délicate à manœuvrer, surtout quand elle commence à prendre du rythme, mais elle semble aussi globalement moins solide que la Serbie. Ce sera également mardi, à 14h40.

Dans les deux autres quarts de finale, on retrouvera ainsi l’Allemagne face à la grosse surprise de la compétition, la Lettonie, mercredi, à partir de 10h45. Avant un gros duel entre le Canada de Shai Gilgeous-Alexander et la Slovénie de Luka Doncic à suivre également mercredi, à partir de 14h30.

Pour la suite, le vainqueur de Italie – Etats-Unis rencontrera le vainqueur de Allemagne – Lettonie en demi-finale alors que, dans l’autre partie de tableau, le gagnant du duel Lituanie – Serbie sera opposé en demi-finale à celui du gagnant l’opposition entre le Canada et la Slovénie.

Les demi-finales se joueront ensuite vendredi, avant la grande finale prévue pour dimanche prochain.

PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE



MARDI 5 SEPTEMBRE

10h45 | Italie – États-Unis (beIN Sports 1)

14h40 | Lituanie – Serbie (beIN Sports 1)

MERCREDI 6 SEPTEMBRE

10h45 | Allemagne – Lettonie (beIN Sports 1)

14h30 | Canada – Slovénie (beIN Sports 1)