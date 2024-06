Grant Hill sur le jeu FIBA : « Ça me rappelle la NBA des années 90 »

Nouveau GM de la sélection américaine, Grant Hill a un regard intéressant sur le basket international puisque sa carrière a accompagné le lent déclin de Team USA sur la scène internationale.

Arrivé en NBA deux ans après les Jeux Olympiques de Barcelone où la « Dream Team » a régné en maître, l’ancien ailier a pris part aux Jeux d’Atlanta avant d’observer de plus loin la première finale « accrochée » face à la France en 2000 à Sydney, puis l’épisode de 2004, sans oublier les échecs marquants aux Mondiaux 2002 et 2006.

« Il n’y a plus ce côté mystique à jouer contre des joueurs NBA. À l’époque, les adversaires étaient toujours impressionnés d’affronter un Charles Barkley ou un Karl Malone », a-t-il reconnu. « C’est intéressant de voir à quelle vitesse le reste du monde a rattrapé son retard. Les Jeux olympiques de Sydney en 2000 ont été marqués par une incroyable frayeur. Puis, en 2002 et 2004, nous avons perdu ».

Team USA ne fait plus aussi peur

Grant Hill a notamment cité Arvydas Sabonis ou Dirk Nowitzki parmi les Européens qui ont montré la voie et ont contribué à changer complètement le paysage de la NBA avec beaucoup plus de joueurs issus des quatre coins du globe.

« Le jeu a changé. Notre basket en NBA commence à ressembler au leur. Le talent et le tir ont progressé. Aujourd’hui, 30% des joueurs NBA sont des joueurs internationaux. Il y a toujours du respect, mais il n’y a plus la peur ou la crainte qu’il y avait il y a 27 ans », a-t-il ajouté par rapport à son expérience de 1996.

Désormais dirigeant, Grant Hill a parfaitement saisi les spécificités du basket FIBA en composant un roster qui a pu surprendre mais qui a finalement bien pris, avec du talent, mais aussi des joueurs de caractère comme Jalen Brunson, Josh Hart ou Bobby Portis.

« J’aime le côté physique. J’aime ça. C’est un peu plus physique. Cela me rappelle les années 90 en NBA, le bon vieux temps », a-t-il poursuivi au sujet du basket FIBA, qu’il aimerait voir se démocratiser sur des matchs à 48 minutes, comme en NBA. « J’aime la passion. Jouer pour son pays, c’est encore plus important. On voit presque une différence entre certains joueurs qui jouent en NBA et qui vont ensuite jouer pour leur pays respectifs. Ils deviennent des surhommes. Ils jouent à un autre niveau et éprouvent une certaine fierté qu’il est difficile d’exprimer. Mais ce que j’apprécie le plus, c’est de voir ces jeunes se rassembler en peu de temps et accélérer le processus de création d’une équipe, avec les défis que cela implique. Et plus important encore, ils sortiront de là avec des liens, des connexions et des relations qui dureront. Cette expérience unira à jamais ce groupe pour les années à venir ».