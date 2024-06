Jonas Valanciunas croit toujours en Zion Williamson

Actuellement présent à la Coupe du Monde avec la Lituanie, Jonas Valanciunas n’oublie pas pour autant les Pelicans et les enjeux qui vont se présenter à la rentrée en NBA. La franchise de Louisiane va nourrir de grandes ambitions autour de son trio McCollum-Ingram-Williamson et avec donc Jonas Valanciunas parmi ses principaux lieutenants.

Si le groupe de Willie Green est épargné par les blessures, le potentiel est bien présent. Le pivot lituanien en veut pour preuve le début de saison dernière, lorsque les Pelicans ont brièvement trôné en tête de la conférence Ouest, du 7 au 12 décembre avec un bilan de 18 victoires pour 8 défaites.

« C’était un super sentiment, d’être premier de la conférence. C’est un gros accomplissement », a-t-il déclaré. « Je veux revenir à ça, et je veux y rester plus longtemps. J’aime ce groupe de New Orleans. Je suis prêt à y aller pour le faire ».

Chacun devra briller dans son rôle

L’une des principales variables d’ajustement résidera dans le retour de Zion Williamson et la rapidité de sa réintégration pour qu’il retrouve le plus haut niveau. Car pour ce qui est du potentiel, Jonas Valanciunas reste persuadé que New Orleans tient bien là un petit phénomène.

« Il a l’ensemble des qualités requises et ce premier pas, qui me fait du mal quand je pense aux gens qui doivent défendre sur lui. C’est incroyable. Quand vous le regardez jouer, vous vous dites : ‘Bordel, mais qu’est ce qui se passe ?’ Sa puissance et son sens du spectacle parlent d’eux-mêmes », a-t-il ajouté.

Dans ce dispositif, le pivot a bien intégré le registre dans lequel il pouvait être utile, en marquant le secteur intérieur de son empreinte des deux côtés du parquet. Pour suivre l’évolution du jeu, il s’est également mis à tirer de loin depuis quatre ans, avec une certaine adresse (au-delà de la barre des 35% de réussite en moyenne depuis 2019).

Une arme de plus, qu’il continue de façonner, mais qui n’influence pas sa mission première, de peser près des cercles.

« Je ne veux pas m’écarter. Je veux être un joueur intérieur. Mon jeu principal sera toujours dans la peinture. Poser des écrans, m’ouvrir vers le cercle, faire des dégâts à l’intérieur au poste bas. Mais quand ils bouchent la peinture, quand ils switchent, quand ils te laissent seuls à 3-points, il faut être capable de tirer à 3 points. C’est ce sur quoi je continue de travailler », a-t-il poursuivi.

Si chacun parvient à briller dans son rôle, les Pelicans auront peut-être de quoi jouer les trouble-fêtes dès cette saison.

Jonas Valanciunas Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 TOR 62 24 55.6 0.0 78.9 2.0 4.1 6.0 0.7 3.0 0.3 1.5 1.3 8.9 2013-14 TOR 81 28 53.1 0.0 76.2 2.8 6.0 8.8 0.7 3.1 0.3 1.7 0.9 11.3 2014-15 TOR 80 26 57.2 0.0 78.6 2.7 6.0 8.7 0.5 2.8 0.4 1.4 1.2 12.0 2015-16 TOR 60 26 56.5 0.0 76.1 3.1 6.1 9.1 0.7 2.6 0.4 1.4 1.3 12.8 2016-17 TOR 80 26 55.7 50.0 81.1 2.8 6.7 9.5 0.7 2.7 0.5 1.3 0.8 12.0 2017-18 TOR 77 22 56.8 40.5 80.6 2.4 6.2 8.6 1.1 2.5 0.4 1.5 0.9 12.7 2018-19 * All Teams 49 22 55.9 29.2 79.5 2.2 6.4 8.6 1.4 3.0 0.4 1.8 1.1 15.6 2018-19 * TOR 30 19 57.5 30.0 81.9 1.8 5.4 7.2 1.0 2.7 0.4 1.3 0.8 12.8 2018-19 * MEM 19 28 54.5 27.8 76.9 2.7 8.0 10.7 2.2 3.4 0.3 2.7 1.6 20.0 2019-20 MEM 70 26 58.5 35.2 74.0 3.0 8.2 11.3 1.9 2.6 0.4 1.8 1.1 14.9 2020-21 MEM 62 28 59.2 36.8 77.3 4.1 8.4 12.5 1.8 2.9 0.6 1.6 0.9 17.1 2021-22 NOP 74 30 54.4 36.1 82.0 3.1 8.3 11.4 2.6 3.3 0.6 2.4 0.8 17.8 2022-23 NOP 79 25 54.7 34.9 82.6 2.9 7.3 10.2 1.8 3.1 0.3 2.0 0.7 14.1 2023-24 NOP 82 24 55.9 30.8 78.5 2.3 6.5 8.8 2.1 2.7 0.4 1.4 0.8 12.2 Total 856 26 56.1 34.7 78.9 2.8 6.7 9.5 1.3 2.9 0.4 1.7 1.0 13.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.