Coupe du monde | Les 16 qualifiés pour le deuxième tour

Avant cette sixième journée de la Coupe du monde 2023, on connaissait déjà 10 qualifiés pour le deuxième tour et autant d’éliminés dès le premier tour. La dernière journée de la phase de poules initiale nous a permis de connaître l’identité des 6 derniers qualifiés et des 6 derniers éliminés.

Ainsi, dans le groupe B, la Serbie et Porto Rico ont validé leur billet pour le tour suivant, tout comme la Grèce dans le groupe C, la Slovénie et la Géorgie dans le groupe F ou encore le Brésil dans le groupe G.

Ces six pays rejoignent la République dominicaine et l’Italie (groupe A), les États-Unis (groupe C), la Lituanie et le Monténégro (groupe D), l’Allemagne et l’Australie (groupe E), l’Espagne (groupe G), ainsi que le Canada et la Lettonie (groupe H).

Au second tour, les groupes A/B, C/D, E/F et G/H se croisent pour former quatre nouvelles poule de quatre, sans tirer un trait sur les résultats du premier tour, et les deux meilleures équipes de chaque groupe rallieront ensuite les quarts de finale.

Groupe I : Serbie (6 pts), République dominicaine (6 pts), Italie (5 pts), Porto Rico (5 pts)

Groupe J : États-Unis (6 pts), Lituanie (6 pts), Monténégro (5 pts), Grèce (5 pts)

Groupe K : Slovénie (6 pts), Allemagne (6 pts), Australie (5 pts), Géorgie (5 pts)

Groupe L : Canada (6 pts), Espagne (6 pts), Brésil (5 pts), Lettonie (5 pts)

Des matchs de classement pas vraiment sans enjeu

De leur côté, le Soudan du Sud et la Chine (groupe B), la Nouvelle-Zélande (groupe C), le Cap-Vert et le Venezuela (groupe F) ou encore la Côte d’Ivoire (groupe G) ont dit adieu à leurs rêves de qualification aujourd’hui et ils sont désormais tous éliminés.

Pour autant, à l’image de l’Angola et des Philippines (groupe A), de la Jordanie (groupe C), de l’Égypte et du Mexique (groupe D), du Japon et de la Finlande (groupe F), de l’Iran (groupe G), ainsi que de la France et du Liban (groupe H), leur compétition n’est pas complètement terminée.

En effet, des matchs de classement attendent ces équipes éliminées et ils ne seront pas tout à fait sans enjeu, puisqu’il y aura des billets qualificatifs pour les prochains Jeux olympiques ou pour le prochain tournoi de qualification olympique (TQO) à la clé pour certains pays. D’où l’importance de ne pas finir trop mal classé…

Là encore, les groupes A/B, C/D, E/F et G/H se croisent pour former quatre nouvelles poule de quatre, sans non plus tirer un trait sur les résultats du premier tour.

Groupe M : Angola (4 pts), Soudan du Sud (4 pts), Philippines (3 pts), Chine (3 pts)

Groupe N : Égypte (4 pts), Nouvelle-Zélande (4 pts), Jordanie (3 pts), Mexique (3 pts)

Groupe O : Japon (4 pts), Cap-Vert (4 pts), Venezuela (3 pts), Finlande (3 pts)

Groupe P : France (4 pts), Côte d’Ivoire (4 pts), Iran (3 pts), Liban (3 pts)

Encore six billets à récupérer pour les Jeux olympiques

Pour l’heure, seules la France (pays hôte) et l’Australie (meilleure équipe de la zone Océanie) sont assurées d’être aux JO de Paris 2024.

Il reste six tickets à distribuer lors de cette Coupe du monde : deux en Europe (parmi Allemagne, Espagne, Italie, Géorgie, Grèce, Lettonie, Lituanie, Monténégro, Serbie et Slovénie), deux en Amérique (parmi Brésil, Canada, États-Unis, Porto Rico et République dominicaine), un en Afrique (parmi Angola, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Égypte et Soudan du Sud) et enfin un en Asie (parmi Chine, Iran, Japon, Jordanie, Liban et Philippines).

Les quatre derniers tickets seront distribués dans un an, lors des quatre tournois de qualification olympique (TQO). Vingt-quatre formations, dont le Cameroun, la Croatie, la Pologne et les Bahamas, seront en lice pour ces quatre derniers billets pour les JO.