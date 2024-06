Josh Hart, dernier appelé par « Team USA », premier au combat

On commence à s’habituer à ce genre de prouesses statistiques avec lui. Le meilleur rebondeur de la rencontre entre les États-Unis et la Grèce n’a ni été Georgios Papagiannis (2m18, 3 rebonds), ni Jaren Jackson Jr. (2m13, 3 prises aussi). Mais l’un des plus petits joueurs sur le parquet, remplaçant qui plus est : Josh Hart (1m96).

Avec ses 11 rebonds, dont 5 offensifs, en complément de 6 points et 5 passes, l’arrière des Knicks venait confirmer sa réputation d’être l’un des meilleurs rebondeurs du monde à son poste. Même si la notion de « poste » est à relativiser avec lui.

« Josh est tout simplement un gagnant. Les gens se demandent à quel poste il joue. Il joue (le poste de…) gagnant. Je ne sais pas à quel poste il joue, mais il récupère les ballons qui traînent, il défend sur n’importe qui », décrit Steve Kerr chez The Athletic.

Pour mieux illustrer la chose, l’entraîneur des Warriors reprend une formule utilisée par son assistant chez Team USA, et homologue du Heat, Erik Spoelstra : « Il s’est tourné vers moi et m’a dit : ‘Certains obtiennent les ’50-50 balls’. Lui, il récupère les ’30-70 balls’.’ Et j’ai trouvé que c’était vraiment bien dit. J’entends par là qu’il réussit à faire la différence grâce à ses efforts, à son physique et à sa dureté, mais aussi grâce à son talent. »

Fidèle à lui-même

Des éloges qui ne surprendront personne tant Josh Hart s’est toujours appuyé sur ces qualités pour occuper une place de choix dans la Grande Ligue, malgré un statut de 30e choix de la Draft 2017.

« Depuis que je connais Josh, il y a quasiment dix ans déjà, c’est le même joueur avec le même état d’esprit. Il a cette capacité à faire les choses sur le terrain comme n’importe quel joueur, et il est fier de toujours faire les petites choses soir après soir », juge Jalen Brunson, coéquipier de Josh Hart à l’université de Villanova, où les deux ont remporté le titre NCAA en 2016, et de nouveau réunis avec New York et Team USA.

Selon l’ancien joueur des Mavs, l’arrière apporte « cette dureté, cet effort, il est simplement différent. C’est un acharné et c’est ce qu’il fait depuis le jour où je l’ai rencontré ». Et ceci, peu importe le contexte dans lequel il est plongé. « J’assume mon rôle, quel qu’il soit », assure le joueur de 28 ans, dernier appelé à compléter l’effectif américain.

Auteur d’une première sortie plus discrète face à la Nouvelle-Zélande en ouverture (5 points et 4 rebonds), il sait qu’en jouant « à ce niveau, avec autant de bons joueurs, il faut s’adapter. Je crois que c’est le plus important, et c’est ce que je fais. »

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 2023-24 NYK 81 33 43.4 31.0 79.1 1.6 6.8 8.3 4.1 2.1 0.9 1.5 0.3 9.4 Total 453 29 45.9 34.4 74.8 1.2 5.4 6.6 2.7 2.3 1.0 1.3 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.