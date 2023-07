Coupe du monde 2023 : Josh Hart, dernier représentant de Team USA

Dévoilé au compte-goutte ces dernières semaines, le groupe des 12 de Team USA pour la Coupe du monde 2023 (25 août – 10 septembre) est connu, puisque Josh Hart est le dernier à intégrer la sélection de Steve Kerr.

L’ailier des Knicks évoluera avec Brandon Ingram, Anthony Edwards, Tyrese Haliburton, Jalen Brunson, Mikal Bridges, Jaren Jackson Jr, Paolo Banchero, Bobby Portis, Austin Reaves, Cam Johnson et enfin Walker Kessler.

Pour rappel, les États-Unis se trouveront dans la poule C à Manille (Philippines) en compagnie de la Grèce, la Nouvelle-Zélande et la Jordanie. S’ils terminent à l’une des deux premières places, ils croiseront avec le groupe de la Lituanie et du Monténégro au second tour, pour espérer rallier les 1/4 de finale de l’épreuve.

Josh Hart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 LAL 63 23 46.9 39.6 70.2 0.7 3.5 4.2 1.3 1.7 0.8 0.8 0.3 7.9 2018-19 LAL 67 26 40.7 33.6 68.8 0.5 3.2 3.7 1.4 2.2 1.0 0.9 0.6 7.8 2019-20 NOP 65 27 42.3 34.2 73.9 0.9 5.6 6.5 1.7 2.5 1.0 1.2 0.4 10.1 2020-21 NOP 47 29 43.9 32.6 77.5 1.1 6.9 8.0 2.3 2.4 0.8 1.0 0.3 9.2 2021-22 * All Teams 54 33 50.4 34.3 75.8 1.2 6.0 7.2 4.2 2.8 1.1 2.1 0.2 14.9 2021-22 * NOP 41 34 50.5 32.3 75.3 1.3 6.5 7.8 4.1 2.9 1.1 2.0 0.3 13.4 2021-22 * POR 13 32 50.3 37.3 77.2 0.7 4.7 5.4 4.3 2.5 1.2 2.5 0.2 19.9 2022-23 * All Teams 76 32 52.9 37.2 75.0 1.9 5.9 7.8 3.8 2.6 1.2 1.5 0.3 9.8 2022-23 * POR 51 33 50.4 30.4 73.1 1.9 6.3 8.2 3.9 2.6 1.1 1.6 0.2 9.6 2022-23 * NYK 25 30 58.6 51.9 78.9 1.9 5.2 7.0 3.6 2.5 1.4 1.5 0.5 10.2 Total 372 28 46.5 35.0 74.1 1.1 5.1 6.2 2.4 2.3 1.0 1.2 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.