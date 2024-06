Shai Gilgeous-Alexander et le Canada restent parfaits

Dairis Bertans blessé, le Canada n’a pas eu trop de mal à se défaire de la Lettonie pour finir la phase de poules.

Les Baltes ont pourtant remporté le premier quart (23-13) grâce à un Arturs Zagars sur la lancée de son match face aux Bleux mais la machine canadienne s’est ensuite mise en route, avec notamment un Shai Gilgeous-Alexander encore incontrôlable, et qui termine la rencontre avec 27 points, 6 rebonds et 6 passes.

Son cousin Nickeil Alexander-Walker ajoute 14 points tandis que RJ Barrett inscrit lui 22 points, quand Kelly Olynyk noircit également la feuille de statistiques avec 15 points, 6 rebonds et 4 passes décisives.

De quoi permettre au Canada de remporter une troisième large victoire (101-75). Un +26 qui s’ajoute au +30 contre la France et au +55 contre le Liban. Au total, les Canadiens auront donc inscrit 111 points de plus que leurs adversaires dans cette phase de poules, et il rejoigne donc la deuxième phase avec le vent dans le dos…

Il faut dire que la Lettonie a dévissé de loin avec un 10/36 derrière la ligne à 3-points, avec notamment 1/7 de Devis Bertans et également 1/7 de Rolands Smits à longue distance.

Les deux équipes se hissent en tout cas dans le groupe L, en compagnie de l’Espagne et du vainqueur du match entre le Brésil et la Côte d’Ivoire. Les deux meilleures équipes de ce second groupe rejoindront les quarts de finale.