En sélection, Karl-Anthony Towns a trouvé un « coach de vie »

Pour cette troisième journée du groupe A, la République dominicaine continue son parcours parfait en dominant l’Angola (67-75), enregistrant ainsi une troisième victoire d’affilée. Après deux grosses sorties, Karl-Anthony Towns n’a cette fois guère brillé, avec seulement 8 points en 15 minutes. Mais l’essentiel est ailleurs pour l’intérieur.

« C’est la Coupe du monde, il ne s’agit pas des statistiques », a réagi le joueur des Wolves en conférence de presse. « On parle de la fierté de représenter son pays, de gagner. On voulait pouvoir gagner trois matches de suite et être premier de notre groupe. On a une équipe spéciale et personne ne croyait en nous. »



La star de la sélection a en revanche été bien plus loquace sur son coach Nestor Garcia.

« On s’entraîne avec l’un des meilleurs entraîneurs du monde et on pense qu’on peut faire quelque chose d’unique. Du fond de mon cœur, tout le pays doit envoyer sa gratitude, son amour à coach Che. Sans lui, je ne sais pas si tout cela serait possible. Quand on n’est pas sur le parquet, on est avec le coach, on parle, on plaisante, on rigole avec lui. On veut constamment lui parler de basket mais pas seulement. C’est un coach de vie, pas uniquement de basket, c’est ça qui le rend spécial. »

Sa première phrase est très forte : le technicien serait une référence mondiale. Vraiment ?

« J’insiste : c’est un des meilleurs coaches du monde », confirme Karl-Anthony Towns. « J’ai connu des coaches incroyables en NBA, parmi les meilleurs du monde. Un grand entraîneur, c’est un entraîneur qui retire le plus de ses joueurs, qui fait travailler ses troupes, les faire venir sur le parquet avec le sourire. Che trouve toujours un moyen de faire cela, peu importe la situation ou la pression. »

Karl-Anthony Towns Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 MIN 82 32 54.3 34.1 81.1 2.8 7.7 10.4 2.0 3.0 0.7 2.2 1.7 18.3 2016-17 MIN 82 37 54.2 36.7 83.2 3.6 8.7 12.3 2.7 2.9 0.7 2.6 1.3 25.1 2017-18 MIN 82 36 54.5 42.1 85.8 2.9 9.4 12.3 2.4 3.5 0.8 1.9 1.4 21.3 2018-19 MIN 77 33 51.8 40.0 83.6 3.4 9.0 12.4 3.4 3.8 0.9 3.1 1.6 24.4 2019-20 MIN 35 34 50.8 41.2 79.6 2.7 8.1 10.8 4.4 3.3 0.9 3.1 1.2 26.5 2020-21 MIN 50 34 48.6 38.7 85.9 2.7 7.9 10.6 4.5 3.7 0.8 3.2 1.1 24.8 2021-22 MIN 74 34 52.9 41.0 82.2 2.6 7.2 9.8 3.6 3.6 1.0 3.1 1.1 24.6 2022-23 MIN 29 33 49.5 36.6 87.4 1.7 6.5 8.1 4.8 3.8 0.7 3.0 0.6 20.8 2023-24 MIN 62 33 50.4 41.6 87.3 1.5 6.8 8.3 3.1 3.3 0.7 2.9 0.7 21.8 Total 573 34 52.4 39.8 83.9 2.8 8.1 10.8 3.2 3.4 0.8 2.7 1.3 22.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.