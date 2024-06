Dillon Brooks veut toujours « rentrer dans la tête des adversaires »

C’était l’une des images fortes en amont de la troisième manche entre Lakers et Grizzlies, au premier tour des derniers playoffs. Dillon Brooks et LeBron James avaient échangé quelques mots durant l’échauffement. À l’issue du match précédent, le joueur des Grizzlies avait qualifié le « King » de « vieux » et assuré ne respecter « personne tant qu’ils n’ont pas inscrit 40 points face à moi ». Une provocation dont s’était détaché LeBron James.

Quatre mois plus tard, le nouveau joueur des Rocket en est persuadé : il a « eu » le joueur des Lakers.

« J’ai eu le sentiment de l’avoir en permanence. J’ai le sentiment que cette série m’a été mise sur le dos à cause de mes paroles. Mais j’ai dit des choses toute l’année, et on a gagné 50 matchs (ndlr : 51) », se défend, sur SportsNet, l’ailier dont l’équipe a été éliminée en six manches par les Californiens, malgré l’avantage du terrain.

« Un peu comme Kobe le faisait au moment de traverser ses épreuves en créant le ‘Black Mamba’. C’est essayer de se détourner de tout ce bruit extérieur »

Pour relativiser ses faits et gestes, le Canadien, en lice avec sa sélection lors de la Coupe du monde, assure être dans la peau d’un « personnage » lorsqu’il rentre en jeu. « Un peu comme Kobe (Bryant) le faisait au moment de traverser ses épreuves en créant le ‘Black Mamba’. C’est essayer de se détourner de tout ce bruit extérieur. Je crois que c’est la raison pour laquelle ils m’ont attribué ou créé ce rôle de méchant parce que je joue de manière agressive et physique, et je fais aussi un peu de ‘trashtalking’ », minore-t-il.

Son objectif reste bien d’essayer de « rentrer dans la tête des autres », dans un contexte comparable à « une guerre ». « Et quand tu te plains auprès des arbitres, voilà ce que j’aime (il claque des doigts), c’est le moment où je sais que je te tiens », formule-t-il.

Un comportement qui n’a jamais manqué de faire réagir au sein de la ligue, à l’instar d’un Draymond Green qui l’a traité de « clown ». Ce bruit (qu’il génère…) autour de lui ? « Au début, je n’aimais pas ça, et c’est pourquoi j’ai dit que je n’aimais pas le rôle de méchant parce que cela avait des conséquences sur le jeu. Mais maintenant, cela ne m’affecte pas, cela fait partie de ma vie. »

Aujourd’hui, on l’imagine mal abandonner ce « personnage », que ce soit avec le Canada dans les jours à venir, puis avec les Rockets. Ces derniers, selon Dillon Brooks, « avaient besoin d’un gars qui n’a pas peur de se frotter aux All-Stars et aux superstars, avec cette dimension physique et ce leadership. Donc je suis heureux de pouvoir faire taire les gens qui pensaient que j’étais au plus bas. »

Dillon Brooks Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MEM 82 29 44.0 35.6 74.7 0.6 2.5 3.1 1.7 2.8 0.9 1.5 0.2 11.0 2018-19 MEM 18 18 40.2 37.5 73.3 0.5 1.2 1.7 0.9 2.8 0.6 1.1 0.2 7.5 2019-20 MEM 73 29 40.7 35.8 80.8 0.9 2.4 3.3 2.1 3.8 0.9 1.7 0.4 16.2 2020-21 MEM 67 30 41.9 34.4 81.5 0.8 2.1 2.9 2.3 3.5 1.2 1.8 0.4 17.2 2021-22 MEM 32 28 43.2 30.9 84.9 0.9 2.3 3.2 2.8 3.3 1.1 1.6 0.3 18.4 2022-23 MEM 73 30 39.6 32.6 77.9 0.6 2.7 3.3 2.6 3.3 0.9 1.4 0.2 14.3 2023-24 HOU 72 31 42.8 35.9 84.4 0.7 2.7 3.4 1.7 3.4 0.9 1.2 0.1 12.7 Total 417 29 41.8 34.5 80.2 0.7 2.4 3.2 2.1 3.3 0.9 1.5 0.3 14.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.