En attendant le 8 septembre, date de la sortie de NBA 2K24, 2K Sports continue de présenter les nouveautés qui seront présentes dans le jeu.

Aujourd’hui, on parle des « My NBA Eras », descendant du mode classique My NBA. Présent sur consoles Next Gen, « My NBA Eras » permet de faire un retour dans le passé en débutant une partie lors de différentes époques marquantes.

Outre l’époque actuelle, on retrouve donc l’ère de Magic Johnson et Larry Bird, celle de Michael Jordan ou Kobe Bryant. Cette année, une nouvelle ère sera disponible : la « LeBron Era ! ».

Il sera donc possible de repartir au début des années 2010, lorsque LeBron James a décidé « d’exporter ses talents » du côté de South Beach pour créer un « Big Three » digne de ce nom avec Dwyane Wade et Chris Bosh.

Ce tournant qui a permis à LBJ et ses « Three Amigos » de rivaliser avec les Celtics du trio Allen-Pierce-Garnett marquera l’avènement des « Super Teams » et la passation de pouvoir entre Kobe Bryant et LeBron James, en plus de voir éclore les Stephen Curry, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Klay Thompson, Kyrie Irving et bien d’autres.

Des joueurs qui vieillissent, des médias qui se modernisent…

Les marqueurs temporels sur l’évolution des joueurs et la modernité de la technologie qui les entoure ont ainsi été accentués, assure 2K Sports. Au fil de la progression, on pourra ainsi remarquer le vieillissement automatique du visage et du corps des joueurs.

Les réactions d’experts, journalistes et fans seront aussi ajustées en fonction de l’époque dans laquelle on joue pour mettre l’accent sur le réalisme et l’authenticité. Dans l’ère « Magic vs Bird » par exemple, ce seront des articles de journaux et quelques stats sur votre dernière partie qui refléteront votre actualité. Plus on se rapprochera de la fin des années 90, plus les pages web plus ou moins sophistiquées commenceront à voir le jour, offrant des compléments plus précis sur les statistiques et différents scores.

Parmi les nouveautés, on notera enfin les nouveaux choix de fonctionnalités pour les administrateurs de parties en ligne, et l’apparition d’un nouveau mode appelé « My NBA Lite » (encore réservé aux consoles Next Gen).

2K Sports assure que le but est d’offrir une expérience simplifiée en permettant d’entrer dans l’action plus rapidement dans ce NBA 2K24. Pour cela, les règles ont été allégées, entre la possibilité de faire des échanges sans restrictions liées à la convention collective, de prolonger des contrats avec la même liberté et de condenser l’intersaison uniquement autour de la Draft et d’une free agency plus courte.

L’objectif est de se concentrer sur la Draft, les échanges et donc l’aspect sportif.