Du costaud pour les essais des Celtics

A l’instar des Warriors, les Celtics ont encore de la place dans leur effectif, et comme le staff de Golden State, ils ont décidé de tester des « free agents ». Et pas n’importe qui puisque The Athletic rapporte qu’ils ont convié TJ Warren et Lamar Stevens pour un essai.

Hoopshype ajoute la présence de Louis King qui a la particularité de n’avoir joué qu’un match la saison dernière avec les Sixers, et il avait planté 20 points ! Ce dernier vient d’effectuer un essai avec les Warriors.

Selon The Athletic, Boston est à la recherche d’un ailier, et la rencontre avec les deux premiers cités aura lieu cette semaine. Clairement, ce n’est pas du tout le même profil puisque TJ Warren est d’abord un attaquant, et on se souvient de ses cartons dans la « bulle » à Orlando sous les couleurs des Pacers. Gravement blessé ensuite, il n’a repris sa carrière que la saison passée, du côté de Brooklyn avec 9.5 pts de moyenne, avant d’être inclus dans l’échange de son pote Kevin Durant aux Suns.

Les Celtics ont beaucoup perdu en défense

Quant à Lamar Stevens, c’est tout l’inverse. C’est d’abord un défenseur, et c’est ce qui lui avait permis de se faire une place dans la rotation des Cavaliers.

Son état d’esprit et son sens du sacrifice pourraient parfaitement compléter l’effectif actuel de Boston, très porté sur l’attaque avec les départs de Marcus Smart et Grant Williams et l’arrivée de Kristaps Prozingis.

Alors que les Cavaliers avaient validé sa dernière année de contrat, Lamar Stevens avait ensuite été envoyé aux Spurs dans le cadre de l’échange en triangle autour de Max Strus. Finalement, San Antonio avait décidé de ne pas le conserver, essentiellement pour faire des économies.