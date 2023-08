Les Warriors vont tester six joueurs, dont Dion Waiters

Les Warriors ont encore deux places dans leur effectif, et ils ont décidé de multiplier les essais pour trouver la perle rare. The Athletic révèle ainsi que les deux prochaines semaines seront consacrées à des « workout », et six joueurs seront testés dans les installations de la salle.

Il s’agit de Dion Waiters, Tony Snell, Kent Bazemore, Juan Toscano-Anderson, Harry Giles et Trey Burke. Le premier était sorti de son silence il y a un mois pour expliquer qu’il avait changé, et qu’il était prêt à relancer sa carrière, trois ans après son dernier passage en NBA.

« Je suis en bonne santé et je veux avoir une opportunité de montrer que je ne suis plus le même », avait-il lancé. « Pour moi, il s’agit surtout de montrer que j’ai changé et c’est la raison pour laquelle je suis ici. J’ai toujours le même amour pour le basket, ce sport me démange toujours autant. Je sais que je peux encore aider une équipe à gagner sur le terrain ou ne serait-ce que dans le vestiaire, avec mon expérience. Donc, pourquoi ne pas essayer et voir ce qui se passe ? On ne sait jamais ce qui peut arriver… »

Deux anciens de Golden State en lice

Agé de 31 ans, comme Waiters, Snell était en G-League cette saison, et l’ancien shooteur des Bucks a découvert qu’il était atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA). Il a expliqué qu’il se sentait libéré d’avoir découvert sa maladie.

Kent Bazemore et Juan Toscano-Anderson connaissent bien les Warriors, et c’est un atout par rapport aux autres. Pour Giles, ce « workout » avec les Warriors était prévu, et ce sera son 4e de l’été. Contrairement aux autres, Giles recherche un simple « two-way contract » pour relancer sa carrière. Les autres joueurs, plus âgés, ne sont pas éligibles à ce type de contrat.

Enfin, Trey Burke n’a plus été vu en NBA depuis les playoffs 2022 avec les Mavericks. Echangé ensuite aux Rockets contre Christian Wood, puis au Thunder, il évoluait aux Stockton Kings la saison passée.

Dion Waiters Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 CLE 61 29 41.2 31.0 74.6 0.4 2.1 2.4 3.0 1.9 1.0 2.0 0.3 14.7 2013-14 CLE 70 30 43.3 36.8 68.5 0.5 2.3 2.8 3.0 2.2 0.9 2.2 0.2 15.9 2014-15 * All Teams 80 28 39.6 29.7 68.0 0.5 1.9 2.4 2.0 1.9 1.1 1.4 0.3 11.8 2014-15 * OKC 47 30 39.2 31.9 62.5 0.6 2.3 2.9 1.9 2.0 1.0 1.3 0.2 12.7 2014-15 * CLE 33 24 40.4 25.6 78.3 0.4 1.4 1.7 2.2 1.8 1.3 1.5 0.3 10.5 2015-16 OKC 78 28 39.9 35.7 71.3 0.5 2.1 2.6 2.0 1.8 1.0 1.5 0.2 9.8 2016-17 MIA 46 30 42.4 39.5 64.6 0.4 2.9 3.3 4.4 2.1 0.9 2.2 0.4 15.9 2017-18 MIA 30 31 39.8 30.6 73.9 0.3 2.3 2.6 3.8 2.0 0.8 2.3 0.3 14.3 2018-19 MIA 44 26 41.4 37.7 50.0 0.2 2.5 2.6 2.8 1.6 0.7 1.5 0.2 12.0 2019-20 * All Teams 10 21 41.4 31.9 82.4 0.2 2.2 2.4 2.0 2.1 0.4 1.6 0.6 11.1 2019-20 * LAL 7 24 42.5 23.3 87.5 0.3 1.6 1.9 2.4 2.3 0.6 1.9 0.6 11.9 2019-20 * MIA 3 14 38.5 47.1 0.0 0.0 3.7 3.7 1.0 1.7 0.0 1.0 0.7 9.3 Total 419 28 41.2 34.6 69.4 0.4 2.3 2.6 2.8 1.9 0.9 1.8 0.3 13.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.