Après la touche « Purple », la LeBron 21 passe au « Gold »

LeBron James poursuit son opération promotion via Instagram en publiant régulièrement de nouveaux coloris de sa prochaine chaussure signature, la LeBron 21.

Après avoir dévoilé un modèle « Purple Rain » en hommage à Prince, l’un de ses chanteurs préférés, et donc principalement en violet, la superstar des Lakers a cette fois présenté une paire « Gold ». Quoiqu’il arrive, il sera ainsi raccord avec les couleurs « Purple & Gold » des Lakers. Sur ce modèle, la touche globale porte plutôt sur le doré, proche du vert très clair. La tige laisse aussi échapper des motifs de vert et de blanc.

Comme la LeBron 20, la LeBron 21 devrait coûter 200 dollars. Reste maintenant à connaître sa date de sortie officielle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par (@kingjames)

