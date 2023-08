Une LeBron 21 en hommage à Prince !

LeBron James a posté sur Instagram une nouvelle série de clichés de la LeBron 21, sa prochaine chaussure signature, avec un coloris « Purple Rain » qui devrait faire sensation. Fan du chanteur Prince, le King a en effet dévoilé un modèle en « Purple-and-Gold », aux couleurs des Lakers avec une tige entièrement violette et des finitions en doré, comme sur les contours inférieurs du « Swoosh » ou la signature de LeBron James sur la languette.

Ce coloris sera donc baptisé « Purple Rain », du nom de la célèbre chanson, et disposera à cet effet d’un graphique à l’attention de Prince sur la semelle intérieure. Encore quelques semaines de patience et on devrait en savoir plus sur la paire qui s’apprête à succéder à la LeBron 20.

(Via SneakerNews)

—

Commande sur basket4ballers.com la Freak 5 Made in Sepolia, la toute nouvelle paire signature de Nike et Giannis Antetokounmpo. La paire promet des départs explosifs et un amorti dynamique, pour pourquoi pas s’approcher des superpouvoirs du Freak ! Livraison et retour offert dès 100€ d’achat