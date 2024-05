Le Panthéon du basket prêt à accueillir Tony Parker !

Tony Parker n’a pas encore prononcé son discours, mais il a déjà la veste orange et la bague qui symbolisent son entrée an Panthéon du basket, au célèbre Hall Of Fame de Springfield dans le Massachussetts. Ce sont ses frères, TJ et Pierre, mais aussi Boris Diaw et Ronny Turiaf qui lui ont remis vendredi soir. Dans la salle, ses enfants, sa compagne et ses amis de toujours. Quadruple champion NBA, MVP des Finals et sextuple All-Star au cours de sa carrière, TP deviendra samedi soir le premier français à entrer au Hall Of Fame.

« Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais jamais pu imaginer entrer un jour au Hall of Fame » confiait-il il y a une semaine. « À l’époque, c’était impossible, il n’y avait pas de meneurs européens qui avaient réussi en NBA et il n’y avait juste pas d’Européens. Être drafté c’était déjà tout un truc. Donc moi, je rêvais de NBA et de devenir le premier meneur européen à réussir en NBA, mais de là à me dire que je gagnerais quatre titres, de là à me dire que je deviendrais le premier Européen MVP des Finals ou de là à parler de Hall of Fame… C’est juste fou. »

A ses côtés, Gregg Popovich, son coach et mentor, accessoirement quintuple champion NBA et entraîneur le plus victorieux de l’histoire en saison régulière, encore en activité. Mais aussi Dwyane Wade (triple champion NBA, MVP des Finals), Dirk Nowitzki (champion NBA, MVP et MVP des Finals) et son meilleur ennemi et ancien coéquipier Pau Gasol (double champion NBA, Rookie de l’année) ou encore Becky Hammon (sextuple All-Star, quadruple membre d’une All-WNBA Team), première femme assistante en NBA. Aux Spurs évidemment.

Tony Parker, symbole d’une cuvée 2023 très Spurs et européenne

La cuvée 2023 du Hall of Fame est exceptionnelle, et Parker est à sa place, parmi les légendes de ce sport, dans « une autre galaxie. »

« Quand tu regardes juste les Spurs, il y a 10 maillots retirés et il n’y en a que 4 au Hall of Fame » rappelait-il. » Donc c’est là que tu le vois. Ils font une séparation aux États-Unis et j’ai l’impression que tu entres dans une autre galaxie, car il y a très, très peu de joueurs qui entrent au Hall of Fame. Je ressens la pression et je suis très nostalgique, car j’écris mon discours et je me repasse des matchs, ça fait bizarre. Pourtant, j’ai eu des gros trucs comme Légion d’honneur ou Ordre national du mérite, mais le Hall of Fame… Je peux le comparer à ma rencontre avec [Barack] Obama à la Maison-Blanche. Le genre de trucs où tu ne fais pas trop le malin et où il faut que tu sois prêt. »

A ses côtés, ce soir, pour prononcer son discours : Manu Ginobili et Tim Duncan. Avec TP, ils forment, à eux trois, le trio le plus victorieux de l’histoire avec chacun plus de 70% de victoires en saison régulière, et 126 succès ensemble en playoffs. Ce 12 août, c’est toute la famille Spurs qui est à l’honneur, et c’est TP, comme sur un terrain, qui va les réunir, sous le regard de Gregg Popovich, qui devient immortel le même soir.

« C’est une relation qui restera toujours très, très spéciale, c’est comme un deuxième père », conclut Tony Parker. « Je suis arrivé tellement jeune à San Antonio, à 19 ans, et il m’a pris sous son aile. On va même dire qu’il a pris un risque car, à l’époque, donner la balle à un meneur européen alors que ta superstar, Tim Duncan, ne m’a pas parlé de toute mon année rookie, c’est risqué. Je suis le joueur avec lequel il a été le plus dur chez les Spurs mais, en même temps, on a réussi tant de choses ensemble… C’est presque marrant d’entrer ensemble au Hall of Fame, on aurait pu choisir n’importe quelle année pour lui. En plus, il y aura aussi Becky Hammon, qui est comme une grande soeur, donc c’est juste incroyable de rentrer en même temps qu’eux. »

Tony Parker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2001-02 SAN 77 29 41.9 32.3 67.5 0.4 2.1 2.6 4.3 2.2 1.2 2.0 0.1 9.2 2002-03 SAN 82 34 46.4 33.7 75.5 0.4 2.2 2.6 5.3 2.1 0.9 2.4 0.1 15.5 2003-04 SAN 75 34 44.7 31.2 70.2 0.6 2.6 3.2 5.5 2.0 0.8 2.4 0.1 14.7 2004-05 SAN 80 34 48.2 27.6 65.0 0.6 3.1 3.7 6.1 2.1 1.2 2.7 0.1 16.6 2005-06 SAN 80 34 54.8 30.6 70.7 0.5 2.8 3.3 5.8 2.0 1.0 3.1 0.1 18.9 2006-07 SAN 77 33 52.0 39.5 78.3 0.4 2.8 3.3 5.5 1.8 1.1 2.5 0.1 18.6 2007-08 SAN 69 34 49.4 25.8 71.5 0.4 2.8 3.2 6.0 1.4 0.8 2.4 0.1 18.8 2008-09 SAN 72 34 50.6 29.2 78.2 0.4 2.7 3.1 6.9 1.5 0.9 2.6 0.1 22.0 2009-10 SAN 56 31 48.7 29.4 75.6 0.1 2.3 2.4 5.7 1.7 0.5 2.7 0.1 16.0 2010-11 SAN 78 32 51.9 35.7 76.9 0.4 2.7 3.1 6.6 1.7 1.2 2.6 0.0 17.5 2011-12 SAN 60 32 48.0 23.0 79.9 0.4 2.5 2.9 7.7 1.3 1.0 2.6 0.1 18.3 2012-13 SAN 66 33 52.2 35.3 84.5 0.3 2.7 3.0 7.6 1.4 0.8 2.6 0.1 20.3 2013-14 SAN 68 29 49.9 37.3 81.1 0.3 2.0 2.3 5.7 1.3 0.5 2.2 0.1 16.7 2014-15 SAN 68 29 48.6 42.7 78.3 0.2 1.7 1.9 4.9 1.6 0.7 2.2 0.0 14.4 2015-16 SAN 72 28 49.3 41.5 76.0 0.2 2.2 2.4 5.3 1.6 0.8 1.8 0.2 11.9 2016-17 SAN 63 25 46.6 33.3 72.6 0.1 1.7 1.8 4.5 1.5 0.5 1.4 0.0 10.1 2017-18 SAN 55 20 45.9 27.0 70.5 0.1 1.6 1.7 3.6 1.0 0.5 1.2 0.0 7.7 2018-19 CHA 56 18 46.0 25.5 73.4 0.3 1.2 1.5 3.7 1.0 0.4 1.3 0.1 9.5 Total 1254 31 49.1 32.4 75.1 0.4 2.4 2.7 5.6 1.6 0.8 2.3 0.1 15.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.