On a retrouvé la trace d’Anthony Bennett…

Tout juste dix ans après avoir été drafté en première position, et bientôt six ans après son dernier match en NBA, Anthony Bennett n’a évidemment jamais répondu aux attentes placées à l’époque en lui, par les Cavaliers ou les Wolves.

Aujourd’hui, pour continuer de jouer au niveau professionnel, l’ancien numéro un de Draft (2013) est donc contraint d’évoluer dans des championnats plus ou moins « exotiques » et, après être passé par la NBA, la G-League, la Turquie, Israël et Taïwan, le voilà qui va découvrir… la Corée du Sud.

Désormais âgé de 30 ans, Anthony Bennett s’est ainsi récemment engagé avec les Goyang Sono Skygunners, pour un an, au sortir d’une saison à 22.6 points, 12.9 rebonds, 3.3 interceptions et 2.9 passes de moyenne dans le championnat taïwanais.

Rappelons que l’ancien ailier-fort de Cleveland, Minnesota, Toronto et Brooklyn affiche, en carrière, 4.4 points et 3.1 rebonds de moyenne en quatre saisons NBA. Il est considéré comme l’un des pires premiers choix de Draft de l’histoire.

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.