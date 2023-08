Desmond Bane attend le feu vert du staff

Après avoir serré les dents toute la saison à cause de douleurs au gros orteil du pied droit, Desmond Bane continue de prendre son mal en patience. Opéré dans la foulée de l’élimination des Grizzlies par les Lakers en demi-finale de conférence à la mi-mai, l’arrière des Grizzlies n’est toujours pas autorisé à s’entraîner sans restriction.

C’est ce qu’il a indiqué à l’occasion de son opération « Bane Backpack » au FedEx Forum au cours de laquelle le joueur a distribué des sac à dos remplis de matériel scolaire à des enfants de l’école primaire en vue de la rentrée des classes. Même s’il a pu prendre part à toutes les activités avec les enfants, et qu’il est autorisé à participer à la plupart des activités « basket », la pratique du cinq contre cinq lui reste proscrite.

« Je ne suis pas encore autorisé à jouer avec contact pour l’instant, mais pour ce qui est de l’entraînement sur le terrain, j’ai l’impression que mon corps répond plutôt bien », a-t-il déclaré.

Lui aussi prépare sa rentrée

A sept semaines du début du « training camp », Desmond Bane devrait être en mesure d’être à 100% pour la rentrée des Grizzlies. Une rentrée qui pourrait être synonyme de changement pour lui. Au même titre que pour Derrick White à Boston, les mouvements effectués par Memphis durant l’intersaison (entre les arrivées du tandem Smart-Rose et le départ de Dillon Brooks) pourraient le décaler un peu plus à l’aile. Une triplette « small ball » incluant Marcus Smart, Luke Kennard et lui serait également envisageable. En attendant bien sûr le retour de Ja Morant, suspendu 25 matches.

De son côté, le joueur n’appréhende pas plus que ça la rentrée et les nouvelles missions qui pourraient lui être assignées.

« J’ai toujours été un peu le joueur prêt à jouer, peu importe ce qu’on attend de moi. Peu importe la position que Taylor Jenkins a en tête pour que j’aide l’équipe au mieux, je serai prêt », a-t-il ajouté.

Sur le terrain comme en dehors, avec son coach comme avec les enfants défavorisés de la communauté de Memphis, Desmond Bane fait donc dans la générosité !

« C’est quelque chose que ma grand-mère m’a inculqué dès mon plus jeune âge. Nous n’étions pas les plus fortunés, mais nous voulions toujours redonner aussi à ceux qui avaient encore moins que nous. C’est devenu mon ADN, quelque chose en quoi je crois vraiment et qui m’apporte de la joie », a-t-il conclu.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 30 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 32 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 Total 202 28 46.9 42.5 88.3 0.6 3.5 4.1 2.9 2.3 0.9 1.5 0.3 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.