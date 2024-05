Arrière scoreur, Derrick White est aussi un bon passeur et peut également évoluer au poste de meneur de jeu dans un rôle de chef d’orchestre. L’arrière des Celtics a ainsi tourné à près de 4 passes décisives par match la saison dernière, et il faut se souvenir qu’il avait terminé la première partie de saison 2021-2022 avec les Spurs à 5.6 passes.

C’est ce que Joe Mazzulla attend de lui la saison prochaine suite à la reconfiguration de l’effectif qui le propulse pour l’instant meneur titulaire d‘après les récentes déclarations de son coach. Amené à réagir à cette nouvelle, le joueur s’est dit prêt à endosser cette nouvelle responsabilité.

« Il est évident qu’avec le départ de Marcus Smart, il y a ce rôle de meneur de jeu, que j’ai très peu pratiqué l’année dernière, qui se libère. J’ai hâte de commencer, d’évoluer avec l’équipe et juste de bien nous mettre en bonne position à chaque fois. J’ai hâte que la saison commence et de pouvoir travailler avec Joe Mazzulla et le reste des gars », a-t-il déclaré.

Marque(s) de confiance

Les ajustements seront nécessaires, notamment avec l’arrivée de Kristaps Porzingis qui va également apporter son lot de nouveautés dans l’attaque des Celtics. Mais Derrick White a bon espoir d’être à la hauteur. Titulaire, au cœur de l’action, mais dans un rôle moins scoreur, le jeu en vaut assurément la chandelle.

« Je ne pense pas qu’il y aura un grand changement. Je vais juste avoir plus souvent le ballon en mains, ce que j’ai fait pendant la plus grande partie de ma carrière, donc je vais revenir à ça et mettre les gars au bon endroit. C’est clair qu’avec Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kristaps Porzingis, j’ai beaucoup de joueurs talentueux autour de moi, ce qui me facilitera la tâche ».

Après la grosse marque de confiance que Joe Mazzulla lui a témoignée, Derrick White en attend désormais une autre via une prolongation de contrat. Il sera éligible en septembre à une prolongation de trois ans alors qu’il entre dans la dernière année de son précédent contrat. Avec ce nouvel engagement sur le terrain, on peut penser que les deux parties parviendront à un accord sur le plan contractuel cette fois.

« J’adore être ici à Boston. Ce serait cool d’obtenir une prolongation », a pour sa part ajouté Derrick White. « Nous verrons ce qui se passera pendant cette période, mais j’adore mon séjour à Boston jusqu’à présent et je me concentre pour l’instant sur la saison ».

Derrick White Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 SAN 17 8 48.5 61.5 70.0 0.3 1.2 1.5 0.5 0.5 0.2 0.4 0.2 3.2 2018-19 SAN 67 26 47.9 33.8 77.2 0.5 3.2 3.7 3.9 2.2 1.0 1.5 0.7 9.9 2019-20 SAN 68 25 45.8 36.6 85.3 0.5 2.8 3.3 3.5 2.2 0.7 1.3 0.9 11.3 2020-21 SAN 36 30 41.1 34.6 85.1 0.4 2.6 3.0 3.5 2.5 0.7 1.3 1.0 15.4 2021-22 * All Teams 75 29 42.1 31.2 86.4 0.5 3.0 3.5 4.9 2.3 0.9 1.6 0.8 13.2 2021-22 * SAN 49 30 42.6 31.4 86.9 0.5 3.0 3.5 5.6 2.4 1.0 1.8 0.9 14.4 2021-22 * BOS 26 27 40.9 30.6 85.3 0.5 2.9 3.4 3.5 2.2 0.6 1.2 0.6 11.0 2022-23 BOS 82 28 46.2 38.1 87.5 0.6 2.9 3.6 3.9 2.2 0.7 1.2 0.9 12.4 2023-24 BOS 73 33 46.1 39.6 90.1 0.7 3.6 4.3 5.2 2.1 1.0 1.5 1.2 15.2 Total 418 28 45.0 36.3 85.4 0.6 3.0 3.5 4.1 2.2 0.8 1.4 0.9 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.