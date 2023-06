Sans toucher à sa paire Jaylen Brown – Jayson Tatum, Boston a donc réussi à récupérer Kristaps Porzingis, même s’il a tout de même fallu se séparer de Marcus Smart et Danilo Gallinari dans l’opération.

L’intérieur letton a d’abord vu la première version du trade capoter, avant qu’il ne facilite la deuxième version de l’échange et son départ pour Boston en activant sa « player option » à 36 millions de dollars pour 2023/24. La première nuit a été éreintante, mais le résultat final en valait bien la peine !

« La journée a été folle pour moi », a-t-il déclaré hier aux côtés de son nouveau coach, Joe Mazzulla, et du président des Celtics, Brad Stevens. « J’étais sur le point d’aller me coucher, mais j’ai vu l’info au sujet du trade qui n’avait pas eu lieu, ce qui m’a maintenu éveillé un peu plus longtemps. Mais à 4 heures du matin, de retour à la maison, je me suis dit que j’allais dormir et que je verrais bien ce qui se passerait. Quand je me suis réveillé le matin, j’ai vu que c’était arrivé, que l’échange avait eu lieu. J’étais très enthousiaste et très heureux ».

Une nouvelle dimension pour l’attaque des Celtics

À Boston, Kristaps Porzingis va se retrouver dans le meilleur effectif qui lui a été donné de fréquenter depuis son arrivée en NBA. Pour la première fois de sa carrière, il a toutes les cartes en main pour faire un petit bonhomme de chemin en playoffs, lui qui n’a encore jamais remporté une série après avoir pas mal galéré lors de ses expériences précédentes, que ce soit aux Knicks, aux Mavs ou aux Wizards.

« C’était une opportunité de jouer pour une très bonne équipe et de pouvoir y ajouter quelque chose », a-t-il résumé. « J’espère pouvoir aider ces gars, leur rendre la vie plus facile, et être dans une organisation de haut niveau comme Boston, une franchise historique, une franchise emblématique, ça a rendu ma décision (d’activer sa « player option ») extrêmement facile à prendre (…). Je veux venir ici pour faciliter la vie à ces gars là. J’espère qu’avec mes qualités et mon talent, je pourrai leur enlever un peu de pression. Et c’est tout. Je viens ici pour essayer de rendre cette équipe meilleure. Et je suis ravi de jouer avec des joueurs de si haut niveau, qui sont compétitifs d’une année sur l’autre et qui ont déjà de l’expérience. Je pense que c’est une bonne combinaison ».

Même son de cloche pour Joe Mazzulla qui va pouvoir ajouter un joueur intérieur complet à sa doublette Al Horford – Rob Williams ou qui pourra utiliser Kristaps Porzingis comme pivot avec Jayson Tatum comme ailier fort. Les options sont nombreuses et peuvent évoluer selon les oppositions. Des deux côtés, il y a de quoi être optimiste.

« Il s’agira de savoir comment il peut soulager Al Horford et Rob Williams, comment nous pouvons jouer avec deux grands, comment nous pouvons continuer à utiliser Kristaps de la même manière qu’Al et comment nous pouvons être meilleurs. Il est évident qu’avec sa capacité à évoluer au poste, ça va soulager nos joueurs et donner une autre dimension à notre attaque », a souligné Joe Mazzulla.

Porzingis face au défi de sa vie en NBA

S’il a galéré jusque-là, au niveau des résultats et des blessures à répétition qui lui ont un peu fait perdre l’explosivité de ses débuts, Kristaps Porzingis a tout de même estimé avoir mûri à travers ces étapes et se sent prêt pour ce qui ressemble au défi de sa vie de joueur NBA, après avoir échoué à être le lieutenant de Luka Doncic à Dallas.

Autant d’échecs qui l’ont aidé à saisir ce qu’il pouvait vraiment faire, pour se rapprocher de son meilleur niveau.

« Je pense que ce sont les meilleures années pour un joueur de basket », a-t-il ainsi poursuivi, alors qu’il fêtera ses 28 ans début août. « Vous êtes physiquement là, et mentalement, vous atteignez un niveau différent. Je pense que le travail a payé pour moi. Je me suis penché sur mon jeu, j’ai cherché à être plus efficace et je me suis vraiment analysé, et cela a payé la saison dernière, avec tout le travail que j’ai fait en dehors du terrain pour rester en bonne santé. Mon corps mûrit, alors que j’ai encore de belles années de haut niveau devant moi ».

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 Total 402 31 45.3 35.9 82.7 1.8 6.2 8.0 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.