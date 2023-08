Grant Williams se fait la main à Dallas

Après quatre années d’une progression linéaire à Boston, Grant Williams s’apprête à entamer une nouvelle étape de sa carrière. Ce sera à Dallas qu’il a rejoint cet été, moyennant un contrat de 54 millions de dollars sur quatre ans à la clé.

Le poste 4 se prépare donc à entamer cette nouvelle aventure avec d’abord la découvert d’un nouvel environnement, à commencer par la ville de Dallas, qu’il ne visitait qu’une fois par an jusqu’à présent. Originaire du Texas, mais de Houston, il fait le rapprochement avec la ville de Charlotte où ses parents avaient déménagé lorsqu’il était enfant.

« Un proche m’a dit que Dallas ressemblait à Charlotte, d’une certaine manière. C’est comme le sud de Charlotte en termes de ville, et j’adore Charlotte, alors si c’est le cas, je sais que Dallas est à la hauteur », a-t-il confié en marge du Mavs Summer Hoop Camp organisé pour les jeunes du coin qui lui a aussi permis de prendre ses marques. « Chaque fois que je suis venu ici, la ville a été extraordinaire. J’ai apprécié la nourriture, j’ai apprécié les gens. Je suis donc très heureux de faire partie de cette franchise maintenant, afin de pouvoir au moins me sentir plus impliqué dans la communauté elle-même ».

Pas encore remis à 100% de son opération

Le plus gros de son adaptation se fera évidemment sur le terrain, et sur ce point, la prochaine échéance sera d’être déclaré apte à 100% après avoir été opéré de la main gauche début juin. Pour l’instant, Grant Williams est passé d’une attelle à une protection plus légère…

« Tout se passe bien. Il me faudra encore quelque semaines avant de pouvoir rejouer à fond, mais sinon, je me sens bien. La main va bien, mais elle est encore en convalescence. En fait, j’ai un dernier coup de fil vendredi à ce sujet. Je suis très enthousiaste à l’idée de pouvoir recommencer à jouer et à être actif », a-t-il poursuivi.

Viendra ensuite l’heure de s’acclimater à ses coéquipiers dont un certain Luka Doncic avec qui il devra être au diapason. Le fait de passer d’adversaire à coéquipier du phénomène slovène semble plutôt lui convenir. Pour le reste, le génie du meneur devrait suffire.

« Vous voulez dire, en dehors des tirs ouverts ? », a-t-il questionné lorsqu’on lui a demandé ce que sa collaboration avec Luka Doncic allait lui apporter. « La chose la plus excitante à laquelle je vais assister avec Luka sera juste de voir sa façon de jouer, de voir à quel point il est talentueux. L’avantage d’avoir joué contre lui, c’est qu’on comprend à quel point il est particulier sur le terrain, par sa façon de jouer et de voir le jeu. J’espère pouvoir aider l’équipe à grandir à ses côtés, en étant dans cet effort constant dans la bonne direction ».

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.