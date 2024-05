La NBA suspend Devonte’ Graham

Un an après les faits, et un mois après son procès pour conduite en état d’ivresse et pour excès de vitesse, Devonte’ Graham vient d’être suspendu deux rencontres par la commission de discipline de la NBA. Le meneur des Spurs avait plaidé coupable lors de son audience et écopé d’une peine de 21 jours de prison, et d’un an avec sursis.

Début juillet 2023, Devonte’ Graham avait été arrêté en pleine nuit à Raleigh (Caroline du Nord) pour conduite en état d’ébriété et excès de vitesse. Selon le rapport de police, il avait été interpellé alors qu’il conduisait à plus de 100 km/h (63 mph) sur une portion où la vitesse est limitée à moins de 65 km/h (40 mph). Soumis à un alcootest, l’ancien joker des Hornets avait un taux d’alcoolémie légèrement supérieur à celle de la limite autorisée en Caroline du Nord.

Devonte' Graham Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 CHA 46 15 34.3 28.1 76.1 0.2 1.2 1.4 2.6 1.0 0.5 0.7 0.0 4.7 2019-20 CHA 63 35 38.2 37.3 82.0 0.7 2.7 3.4 7.5 1.8 1.0 2.9 0.2 18.2 2020-21 CHA 55 30 37.7 37.5 84.2 0.4 2.3 2.7 5.4 1.4 0.9 1.5 0.1 14.8 2021-22 NOP 76 28 36.3 34.1 84.3 0.5 1.8 2.3 4.2 1.3 0.9 1.4 0.2 11.9 2022-23 * All Teams 73 18 37.4 35.2 74.8 0.3 1.4 1.7 2.7 1.1 0.6 0.7 0.2 7.4 2022-23 * NOP 53 15 36.8 34.7 74.6 0.2 1.1 1.4 2.2 0.9 0.6 0.5 0.2 5.3 2022-23 * SAN 20 26 38.0 35.8 75.0 0.4 2.2 2.5 4.0 1.6 0.8 1.3 0.3 13.0 2023-24 SAN 23 14 35.2 30.1 81.3 0.2 1.4 1.6 2.1 0.6 0.4 0.7 0.1 5.0 Total 336 25 37.1 35.4 81.2 0.4 1.9 2.3 4.3 1.3 0.8 1.4 0.2 11.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.