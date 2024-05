La Harden Vol. 7 prépare sa rentrée

La Harden Vol. 7 va s’offrir un petit lifting pour la rentrée avec ce nouveau coloris « Carbon Grey – Cream White ». Au delà de l’assemblage plutôt classique entre blanc et gris, sa particularité réside dans les nouveaux matériaux qui la composent.

L’empeigne est ainsi enveloppée de toile d’un blanc nacré, avec l’avant du pied en gris foncé avec la aussi une nouvelle texture comme tricotée. L’intérieur du « chausson », en gris, a également été travaillé. Les trois bandes de la marque adidas ressortent en noir au niveau du talon.

La paire sera disponible au cours du mois prochain au prix de 160 dollars.

(Via SneakerNews)

