James Harden se moque des critiques sur ses choix de carrière

En demandant à quitter Philadelphie cet été, James Harden a donc réclamé son transfert pour la troisième fois en moins de trois ans, après son départ de Houston en janvier 2021 et celui de Brooklyn en février 2022.

Des choix de carrière qui interrogent ou qui énervent, à l’image d’Austin Rivers qui a pesté contre les stars qui forcent les franchises à les transférer. Le fils de Doc estime que cette attitude est mauvaise pour la ligue.

Sauf qu’avoir une bonne ou une mauvaise image, cela semble être le cadet des soucis de James Harden…

« No comment », répond-il sur la vision que peut avoir le grand public de lui, pour USA Today. « On peut le voir sur mes réseaux sociaux : je reste en dehors de tout ça et je ne réponds à rien. Je m’entraîne, je joue au basket et je laisse les gens parler. Je ne me considère pas comme un bon gars, ni comme un mauvais gars. Je fais simplement mon travail et c’est mon état d’esprit depuis le début de ma carrière. Je ne fais pas les choses pour recevoir de l’attention, je m’en fous. »

James Harden comprend Damian Lillard

Le MVP 2018 a néanmoins commenté la situation autour de Damian Lillard, qui lui aussi veut quitter sa franchise, mais avec une particularité en plus : rejoindre absolument le Heat. Est-il d’accord avec ce mode opératoire, qui est également le sien ?

« Je comprends les deux parties car je suis déjà passé par là », rappelle-t-il. « La franchise veut faire ce qui est le mieux pour elle, donc ne pas céder un des meilleurs joueurs de son histoire pour rien. D’un autre côté, celui du joueur, il veut jouer ici et pas ailleurs car c’est le mieux pour lui et sa famille. Je ne veux pas d’une franchise qui envoie un joueur là où il ne souhaite pas jouer. Il faut trouver un terrain d’entente. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 Total 1000 35 44.2 36.3 86.0 0.8 4.9 5.7 7.0 2.6 1.5 3.7 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.