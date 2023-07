Austin Rivers peste contre le comportement des stars boudeuses

S’il n’est pas encore parvenu à retrouver une équipe cet été, malgré l’intérêt des Celtics, Austin Rivers se contente pour l’heure d’apparitions médiatiques où, comme à son habitude, il ne se fait pas prier pour dire ce qu’il pense.

Après avoir déploré en début d’année la culture des « highlights », le voilà qui s’attaque cette fois-ci au comportement des stars de la ligue, et notamment celles qui réclament leur transfert alors qu’elles ont encore de longues années de contrat devant elles, surtout lorsqu’elles forcent un « trade » vers une destination privilégiée…

« Je n’aime pas quand les stars font ça car, sous prétexte que tu es un bon joueur, tu peux te permettre [ce comportement], de ne pas te présenter [là où tu atterris] ? », lance-t-il ainsi, dans son podcast. « Peu importe ton niveau, la NBA est un privilège. Si tu es free agent, alors tu peux choisir où tu veux jouer, c’est le business. Mais quand tu ne l’es pas et que tu as signé un contrat, ça fait aussi partie du business. Donc si tu es transféré quelque part, tu y joues. »

« Quand les stars commencent à agir de la sorte, la dynamique devient effrayante. »

À travers cette déclaration, impossible de ne pas penser à Damian Lillard et James Harden, multiples All-Stars désireux de changer d’équipe au plus vite et qui souhaitent respectivement rejoindre le Heat et les Clippers.

Ce qui a le don d’irriter Austin Rivers, impliqué dans un transfert à six reprises dans sa carrière…

« C’est mauvais pour la ligue », considère celui qui est également agacé par le nouvel accord collectif, qui creuserait davantage les différences de statut entre les joueurs. « Quand les stars commencent à agir de la sorte, la dynamique devient effrayante. Pour être tout à fait franc, je ne suis pas fan de ça. Et je suis pourtant fan de Damian [Lillard], tout le monde le sait… »

Reste que la dynamique est en faveur de ces stars capricieuses, qui finissent généralement par obtenir gain de cause quand elles exigent un transfert ces dernières années, malgré un contrat toujours en cours.

Ce fut le cas pour Anthony Davis, James Harden, Kevin Durant, Kyrie Irving ou Ben Simmons, et il faut maintenant voir si Damian Lillard et/ou James Harden (encore…) perpétueront la tendance dans les semaines à venir…

