Encore vainqueur du Canada, Kentucky remporte le GLOBL Jam

Après l’Allemagne, le Canada une première fois puis une sélection africaine, Kentucky complète le « sweep » à Toronto en remportant son quatrième match : la finale du GLOBL Jam face au Canada, une deuxième fois.

Vainqueurs tranquilles, de 17 points (89-72), les Wildcats s’adjugent ainsi la médaille d’or, un an après la médaille d’argent de Baylor, et repartent à Lexington pour aborder la suite de leur préparation estivale avec le plein de confiance, alors que le groupe n’avait que dix entraînements dans les jambes avant de s’envoler pour le Canada la semaine dernière. Sur l’ensemble du tournoi, les joueurs de John Calipari ont gagné avec un écart de 12.8 points.

Antonio Reeves, MVP et leader d’une jeune meute de Wildcats

Collectivement, les joueurs de Kentucky étaient tout simplement au-dessus du lot, et ont conclu le tournoi avec une dernière sortie convaincante sur le plan offensif, confirmant leur très gros potentiel dans ce domaine : 89 points marqués à 50% aux tirs (37/74) et 40% à 3-points (10/25). Très prometteur pour la saison NCAA à venir.

« C’était une expérience géniale. Je n’ai eu que dix entraînements avant de partir avec cette équipe, dont la moyenne d’âge est de 19 ans », appréciait « Coach Cal ». « On a joué contre des joueurs de 22 ou 23 ans, qui ont été physiques avec nous. Et mes gars ont répondu. C’était chouette à observer depuis le banc de touche. »

Joueur de cinquième année et donc vétéran de cette jeune équipe de Kentucky, l’arrière scoreur Antonio Reeves a logiquement été élu MVP du tournoi, qu’il termine avec des moyennes de 22.5 points par match, à 57% derrière l’arc (16/28). Confirmant qu’il sera le leader offensif des Wildcats cette saison.

Des « freshmen » au rendez-vous

Par ailleurs, on retiendra que les « freshmen » de cette équipe, amenés à occuper une place centrale de la rotation de John Calipari cette saison, ont tous montré de bonnes choses.

En tête d’affiche, DJ Wagner et Justin Edwards, qui bouclent le tournoi avec des moyennes de 14 points et 4.5 passes par match pour le premier, et 14.5 points et 6.5 rebonds pour le second. Véritable révélation de la semaine, Reed Sheppard a compilé 8.5 points et 5.8 rebonds en quatre matchs, tandis que Rob Dillingham, qui met un peu plus de temps à trouver sa place, a pointé à 5.5 points, 3.8 passes et 2.3 rebonds par match.

Des joueurs à suivre de près la saison prochaine sur le circuit universitaire, et que l’on devrait retrouver très prochainement, dès la Draft 2024 pour certains d’entre eux, en NBA chez les professionnels.

Crédit photo : Kentucky Sports Radio