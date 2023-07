Kentucky démarre le GLOBL Jam par une victoire contre l’Allemagne

La saison 2023/24 de Kentucky est officiellement lancée par une victoire. Représentants des Etats-Unis au GLOBL Jam à Toronto cette semaine, les Wildcats ont en effet démarré le tournoi par une victoire mercredi soir (81-73), face à une sélection allemande U23, composée notamment de Jonas Mattisseck, le meneur de l’ALBA Berlin.

Ce fut une toute première sortie évidemment imparfaite mais globalement convaincante pour la jeune escouade de John Calipari, qui est montée en puissance à mesure que les quart-temps ont défilé. Il y a d’abord eu une première mi-temps disputée, au cours de laquelle les Wildcats ont fait preuve de nervosité, face à des joueurs allemands plus âgés (39-36 en faveur de Kentucky). Avant que le troisième acte, remportée 25-16 par Kentucky, ne soit la bascule de la rencontre, le talent collectif de ce groupe faisant la différence lentement mais sûrement, jusqu’au buzzer final.

A Kentucky, DJ Wagner se montre

Sur le plan collectif, on retient d’ailleurs la maitrise des hommes de « Coach Cal » : tant en attaque avec 24 passes décisives pour 13 pertes de balle, qu’en défense avec 22 pertes de balle allemandes provoquées, transformées en 27 points marqués en contre-attaque. Malgré un manque de taille certain dans le secteur intérieur, ces Wildcats sont rapides et athlétiques, et peuvent ainsi épuiser leurs adversaires sur le plan physique. Si leur adresse extérieure progresse, à titre collectif (seulement 9/27 dans ce premier match), leur plafond grimpera considérablement…

Du côté des performances individuelles, on retient surtout celles des vétérans Antonio Reeves (24 points et 4 rebonds) et Tre Mitchell (20 points, 6 rebonds et 3 passes), les piliers de cette jeune escouade.

Les « freshmen » ont tous bien joué également : DJ Wagner (16 points, 5 passes, 2 interceptions et 2 contres) en assurant à la création, malgré 5 pertes de balle, et Robert Dillingham (6 points et 3 rebonds), Reed Sheppard (3 rebonds, 6 passes et 2 interceptions) et Justin Edwards (4 points, 9 rebonds et 4 passes) en apportant dans les tâches de l’ombre. Sans oublier le carton du « sophomore » Adou Thiero (9 points, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 2 contres), en fort progrès en comparaison à la saison dernière.

Prochain match, pour confirmer cette première sortie réussie : cette nuit (02h00), face au Canada.

Crédit photo : Kentucky Sports Radio