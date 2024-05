GLOBL Jam | Kentucky poursuit son sans-faute et file en finale

Déjà qualifiés pour la finale du GLOBL Jam après leur large victoire contre le Canada jeudi soir, les joueurs de Kentucky n’ont pas pour autant baissé leur garde, samedi soir face à une sélection africaine, pour le compte de leur troisième match au GLOBL Jam à Toronto, et ont confirme un sans-faute avec la manière (104-92).

Comme d’habitude depuis trois matchs, c’est l’arrière vétéran Antonio Reeves (27 points à 8/11 derrière l’arc) qui a mené la charge en attaque pour les Wildcats, bien épaulé par les qualités « all-around » du trio de « freshmen » DJ Wagner (18 points, 7 rebonds et 5 passes), Justin Edwards (15 points, 5 rebonds et 3 interceptions) et surtout Reed Sheppard (18 points, 2 rebonds, 8 passes et 2 contres), véritable révélation de ce tournoi.

Un potentiel offensif impressionnant

À titre collectif, ce troisième match était le plus abouti de Kentucky sur le plan offensif, et la troupe de John Calipari a bouclé la rencontre avec 104 points marqués à 50% aux tirs (39/78), dont 40% pour les tirs primés (14/35). Derrière le vétéran Antonio Reeves, clairement amené à prendre les rênes de l’attaque cette saison, la bande de « freshmen » sont tous en mesure de hausser leur niveau de jeu et donc de hausser le plafond offensif de l’équipe.

Ce match était donc clairement une performance référence pour ces jeunes Wildcats, qui ont sans doute pris conscience de leur énorme potentiel collectif, particulièrement en attaque. Prometteur pour la saison à venir.

« Il y avait une bonne énergie, c’était un bon match. J’ai aimé leur état d’esprit, car je n’étais pas sûr qu’ils soient à fond car nous étions déjà qualifiés pour la finale, quelque soit le résultat », appréciait d’ailleurs John Calipari. « Mais ils ont finalement été concernés. J’ai vu beaucoup de bonnes choses. »

Mais avant de repartir à Lexington pour continuer leur préparation estivale, les joueurs de « Coach Cal » joueront la finale du GLOBL Jam, cette nuit (02h00), face au Canada, qui voudra prendre sa revanche.

Crédit photo : Kentucky Sports Radio