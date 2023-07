Un bon Amile pour encadrer Jayson Tatum

S’il a perdu deux membres proches dans le vestiaire avec les départs de Marcus Smart et Grant Williams, Jayson Tatum a dû se réjouir de l’arrivée d’une vieille connaissance, Amile Jefferson, dans le staff des Celtics.

Amile Jefferson a ainsi été recruté comme assistant de Joe Mazzulla après une première expérience sur le banc de Duke. Avant cela, il œuvrait à la direction du développement des joueurs de la fac de Durham depuis 2021. Son parcours fulgurant, à seulement 30 ans, va désormais passer par une autre case prestigieuse.

« Duke a été un endroit spécial, et j’ai adoré y être, mais avoir une chance de travailler pour une organisation comme celle-ci, d’apprendre, de progresser et de pouvoir concourir au plus haut niveau était quelque chose qui me semblait être la prochaine étape de mon parcours. J’ai hâte de me mettre au travail », a-t-il déclaré.

Deux anciens coéquipiers devenus amis dans la vie

Parmi les raisons de son recrutement, il y a notamment le fait que l’ancien intérieur a pour particularité d’avoir été coéquipier avec Jayson Tatum, également à Duke, il y a sept ans de cela.

Jayson Tatum débutait sa seule et unique année universitaire, Amile Jefferson sa saison senior, et c’est tout naturellement qu’il a pris la nouvelle pépite de l’équipe sous son aile, et qu’ils sont restés proches depuis.

Sept ans plus tard, voilà donc les deux amis réunis, et Amile Jefferson va maintenant devoir diriger Jayson Tatum et user de sa proximité avec lui pour continuer à le faire progresser.

« Je pense que rien ne change vraiment, surtout pour moi. Je vais toujours lui dire ce que je ressens, que ce soit bon, mauvais ou neutre », a ajouté le nouvel assistant.

Car Amile Jefferson espère bien voir Jayson Tatum continuer à s’améliorer, alors qu’il sort pourtant d’une saison exceptionnelle, sa meilleure en carrière, à plus de 30 points, 8 rebonds et 4 passes décisives par match.

« Il a encore beaucoup à faire. Il n’a que 25 ans. Il n’est même pas encore dans la fleur de l’âge. Il va être tellement plus fort, ce qui est dingue quand on sait à quel point il est déjà bon. Mais je suis impatient de le voir continuer à grandir », a ainsi conclu Amile Jefferson.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 31 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.4 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 36 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 36 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 37 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 Total 439 34 45.8 37.5 84.7 0.9 6.1 7.0 3.3 2.1 1.1 2.3 0.7 22.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.