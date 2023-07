Prêts à se montrer très patients pour ne pas brader Damian Lillard sur le marché des transferts, Joe Cronin et le « front office » des Blazers sont tout de même dans une situation plutôt inconfortable en ce moment. Malgré cette énorme épée de « Dame-oclès » au-dessus de leur tête, les Blazers doivent continuer à regarder de l’avant et jongler avec une multitude de scénarios afin de présenter un effectif solide à la rentrée prochaine.

Et ce alors que plusieurs pièces majeurs de leur roster, Damian Lillard donc mais aussi Jusuf Nurkic voire Anfernee Simons, ne savent pas encore de quoi leur avenir sera fait…

Continuer à avancer

« Notre objectif est de continuer à avancer », assure le GM dans The Oregonian. « On estime encore disposer de beaucoup de talent. On a ces deux jeunes joueurs – Jerami (Grant) et Matisse (Thybulle) – qui sont de très bons extérieurs et on a d’autres joueurs déjà en place. Et d’autres qu’on va ajouter. »

Avec un effectif qui devrait logiquement bouger d’ici à la fin de l’été, Joe Cronin affirme que les prolongations de Jerami Grant et Matisse Thybulle ne sont qu’une première étape dans la constitution de l’équipe.

De son côté, Chauncey Billups se montre également satisfait de pouvoir compter sur le duo Grant/Thybulle sur les postes d’ailier, avec leur polyvalence et leur expérience, notamment en défense.

« Tout ce en quoi je crois en tant qu’entraîneur, et même en tant qu’ancien joueur, c’est ce qu’ils incarnent », ajoute l’entraîneur. « Ils sont altruistes. Ils acceptent les remarques. Ils peuvent tous les deux être bons en attaque comme en défense. Toutes les bonnes équipes ont besoin de joueurs comme eux. »

Au moins deux vétérans dans leurs rangs

Débarqué en cours de saison en provenance de Philadelphie, avec 22 apparitions en tant que titulaire, et un encourageant 39% à 3-points, Matisse Thybulle était presque parti pour Dallas avant que les Blazers n’égalent l’offre des Mavs. De quoi réjouir l’ancien de la fac de Washington, à l’aise dans le Nord-Ouest des Etats-Unis !

« Je suis arrivé ici et j’ai immédiatement obtenu un rôle plus important que celui que j’avais avant. C’était vraiment une bonne sensation et une opportunité en or pour moi de me montrer encore davantage », apprécie l’Australien. « C’est un processus qui va se faire naturellement. L’équipe va grandir ensemble. Chacun des gars va grandir individuellement et on va également développer notre unité en tant qu’équipe. »

Equipe jeune avec quelques vétérans déjà en place, les Blazers ont évidemment beaucoup de décisions à prendre d’ici à l’ouverture des camps d’entraînement en octobre prochain. La double présence de Jerami Grant et Matisse Thybulle leur donne un semblant de direction… en attendant mieux !

« On apprécie vraiment ces gars et ce qu’ils peuvent faire pour l’équipe », conclut Chauncey Billups. « De pouvoir les garder, ça nous donne de la confiance pour la suite et ça me fait plaisir aussi car on a des jeunes joueurs et ces vétérans vont m’aider à les faire grandir. »