Damian Lillard et son agent, Aaron Goodwin, ont beau tenté de forcer un échange vers Miami, les Blazers n’entendent pas se faire tordre le bras, alors qu’ils ont les cartes en main puisque le meneur de jeu n’a pas de « no-trade clause » et que son contrat court jusqu’à l’été 2026, au minimum.

« Nous allons être patients » a ainsi répondu Joe Cronin, le GM de Portland, au sujet de la demande de transfert de Damian Lillard. « Nous allons faire ce qui est le mieux pour notre équipe. Nous allons voir où ça va nous mener. Et si ça prend des mois, et bien ça prendra des mois ».

Ce qui est certain, c’est que le dirigeant n’entend pas se limiter à une seule option.

« Dans n’importe quel accord, le but est de terminer avec la meilleure contrepartie. Ça pourrait être un joueur qui nous aide à gagner immédiatement. Ça pourrait être un jeune joueur et des choix de Draft. Il n’y a pas de paramètres prédéfinis. Pour nous, la seule question est maximiser ce qu’on recevra. »

Pas d’échange intéressant contre le choix de Draft

Et pour cela, il faut multiplier les options et les leviers, et Joe Cronin assure que le club n’exclut pas non plus de garder Damian Lillard si jamais aucune offre suffisamment intéressante ne se présente…

Bref, pour le moment, c’est assez calme, l’offre du Heat autour de Tyler Herro n’intéressant pas les Blazers.

Quant à comprendre pourquoi Damian Lillard réclame un transfert maintenant, le dirigeant assure saisir la logique, son meneur de jeu estimant que l’équipe n’est pas compétitive en l’état. Le All-Star aurait ainsi aimé que son club utilise ses bons choix de Draft pour recruter des vétérans, plutôt que Shaedon Sharpe et Scoot Henderson.

Toutefois, Joe Cronin répond qu’il s’agissait des meilleures options pour Portland.

« Construire autour de Dame a toujours été l’objectif, même par la Draft. La difficulté que nous avons rencontrée, ça a été de trouver les bons échanges. Nous n’avons pas cessé d’étudier le marché à la recherche de joueurs capables de nous aider à gagner dans l’immédiat, mais ces joueurs n’étaient tout simplement pas disponibles ».

Damian Lillard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 82 39 42.9 36.8 84.4 0.5 2.6 3.1 6.5 2.1 0.9 3.0 0.2 19.1 2013-14 POR 82 36 42.4 39.4 87.1 0.4 3.1 3.5 5.6 2.4 0.8 2.4 0.3 20.7 2014-15 POR 82 36 43.4 34.3 86.4 0.6 4.0 4.6 6.2 2.0 1.2 2.7 0.3 21.0 2015-16 POR 75 36 41.9 37.5 89.2 0.6 3.4 4.0 6.8 2.2 0.9 3.2 0.4 25.1 2016-17 POR 75 36 44.4 37.0 89.5 0.6 4.3 4.9 5.9 2.0 0.9 2.6 0.3 27.0 2017-18 POR 73 37 43.9 36.1 91.6 0.9 3.6 4.5 6.6 1.6 1.1 2.8 0.4 26.9 2018-19 POR 80 36 44.4 36.9 91.2 0.9 3.8 4.6 6.9 1.9 1.1 2.7 0.4 25.8 2019-20 POR 66 38 46.3 40.1 88.8 0.5 3.8 4.3 8.0 1.7 1.1 2.9 0.3 30.0 2020-21 POR 67 36 45.1 39.1 92.8 0.5 3.8 4.2 7.5 1.5 0.9 3.0 0.3 28.8 2021-22 POR 29 36 40.2 32.4 87.8 0.5 3.7 4.1 7.3 1.3 0.6 2.9 0.4 24.0 2022-23 POR 58 36 46.3 37.1 91.4 0.8 4.0 4.8 7.3 1.9 0.9 3.3 0.3 32.2 2023-24 MIL 73 35 42.4 35.4 92.0 0.5 3.9 4.4 7.0 1.8 1.0 2.6 0.3 24.3 Total 842 36 43.8 37.1 89.7 0.6 3.6 4.2 6.7 1.9 1.0 2.8 0.3 25.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.