Mo Bamba s’imagine sur le parquet avec Joel Embiid

« Bienvenue dans cette putain de ligue ! » En 2018, alors qu’il venait d’être drafté en 6e position par le Magic, Mo Bamba recevait un beau « cadeau » de la part de Joel Embiid, lors d’une session d’entraînement estivale : un dunk sur la truffe et quelques mots de « trashtalking » donc.

Plus de cinq ans après cette séquence, les deux hommes se retrouvent, sous le même maillot cette fois. Non conservé par les Lakers, le pivot de 2m13 s’est engagé pour un an aux Sixers avec cette fois un rôle de back-up du MVP en titre. Un choix motivé en partie par le discours de Joel Embiid.

« Avant et pendant la ‘free agency’, on a discuté un peu et il m’a dit : ‘Écoute, ça va peut-être paraître un peu fou parce qu’on joue souvent l’un contre l’autre mais je pense que les Sixers seraient un bon choix pour toi’ », rapporte avoir entendu l’ancien espoir du Magic.

Le natif de New York, qui a fait son lycée en Pennsylvanie, s’est ainsi engagé sans trop savoir « à quoi cela ressemblera exactement le fait de jouer ensemble. Mais je pense qu’on peut jouer ensemble parce que Jo, croyez-le ou non, je pense qu’il n’a pas vraiment de position. »

Mo Bamba comme poste 4 fuyant ?

Sous-entendu au moins passer du poste 5 au poste 4 sans difficulté. « Il représente une telle menace en attaque. C’est une force dominante, cela peut ouvrir des choses pour les autres et avec la façon dont j’ai progressé dans mon jeu pour devenir un pivot fuyant ou un ailier fort fuyant, je pense qu’il y a beaucoup de chances que nous jouions ensemble », poursuit Mo Bamba.

Ce dernier a en effet la particularité de s’être transformé en menace derrière l’arc. Il vient de signer deux saisons de suite au moins à 38% de réussite, là où Joel Embiid a réduit son volume de tirs lointains et a vu son pourcentage baisser l’an dernier (33%). « Il m’a parlé de son expérience dans la ligue et de ce qui s’est passé, et c’est vraiment quelqu’un avec qui il est facile d’apprendre et de rester. »

Au-delà de sa relation avec le pivot titulaire, le nouveau venu estime qu’il existe « un héritage de gagnant » chez les 76ers. « La NBA tout entière évolue dans la même direction, celle de la volonté de gagner. C’est un endroit où je peux jouer un rôle important dans la victoire », s’imagine-t-il pour finir.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.7 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 2023-24 PHL 57 13 49.0 39.1 68.0 1.4 2.8 4.2 0.7 1.8 0.4 0.7 1.1 4.4 Total 332 17 47.8 36.1 68.1 1.6 4.0 5.5 0.9 2.1 0.4 0.8 1.3 7.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.