Mo Bamba, nouvelle doublure de Joel Embiid

Non conservés par les Lakers, Malik Beasley et Mo Bamba ont finalement trouvé deux beaux défis à relever au sein d’écuries de choix à l’Est. À Milwaukee pour le premier, et à Philadelphie pour le second. Le pivot de 2m13 s’est engagé pour un an aux Sixers avec cette fois le rôle de back-up de Joel Embiid. L’ancien intérieur d’Orlando succède à Montrezl Harrell et Dewayne Dedmon, actuellement free agents.

Adrian Wojnarowski a précisé que le front-office de Philadelphie avait toujours l’intention de prolonger Paul Reed, actuellement free agent protégé, et qui sera donc en concurrence avec Mo Bamba pour suppléer le MVP de la dernière saison régulière au poste 5.

Mo Bamba est la deuxième recrue des Sixers cet été, après Pat Beverley, en provenance des Bulls.

L’intersaison de la franchise de Philadelphie est minée par la volonté de James Harden de partir, mais pour l’instant, c’est le calme plat, et aucune offre sérieuse n’est arrivée sur le bureau du président Daryl Morey.

Mohamed Bamba Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 ORL 47 16 48.1 30.0 58.7 1.4 3.6 5.0 0.8 2.2 0.3 0.9 1.4 6.2 2019-20 ORL 62 14 46.2 34.6 67.4 1.6 3.3 4.9 0.7 1.9 0.4 0.7 1.4 5.4 2020-21 ORL 46 16 47.2 32.2 68.2 1.7 4.1 5.8 0.8 1.9 0.3 0.8 1.3 8.0 2021-22 ORL 71 26 48.0 38.1 78.1 2.1 6.0 8.1 1.2 2.6 0.5 1.1 1.7 10.7 2022-23 * All Teams 49 16 48.5 38.7 66.1 1.2 3.4 4.6 0.9 2.1 0.3 0.6 0.9 6.6 2022-23 * ORL 40 17 49.5 39.8 68.6 1.2 3.4 4.6 1.1 2.2 0.3 0.6 1.0 7.3 2022-23 * LAL 9 10 40.7 31.3 54.5 1.2 3.3 4.6 0.4 2.1 0.1 0.9 0.6 3.7 Total 275 18 47.6 35.9 68.1 1.6 4.2 5.8 0.9 2.2 0.4 0.8 1.3 7.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.