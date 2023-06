Mo Bamba et Malik Beasley lâchés par les Lakers

À la veille de l’ouverture de la free agency, les Lakers avaient d’importantes décisions à prendre concernant le futur de deux joueurs arrivés en février dernier, lors de la trade deadline : Mo Bamba et Malik Beasley. Le premier avait une dernière année de contrat non garantie de 10.3 millions de dollars pour la saison 2023/24. Le second était dépendant d’une ‘team option’ qui s’élève à 16.5 millions de dollars.

Selon ESPN, la franchise a fait le choix de ne garantir aucun des deux contrats pour la saison prochaine. En d’autres termes, Mo Bamba et Malik Beasley sont officiellement libres de tout contrat, et pourront s’engager où ils le souhaitent dès ce vendredi. Néanmoins, un retour des deux joueurs pour des contrats moins importants n’est pas à écarter. Perturbé par une blessure à la cheville, Mo Bamba n’a disputé que neuf rencontres sous le maillot des Lakers. Il a tourné en moyenne à 3.7 points et 4.6 rebonds par match. Quant à Malik Beasley, il est complètement sorti de la rotation de Darvin Ham en playoffs.

Mieux armés pour la free agency

Deux choix qui sont donc loin d’être surprenants de la part de Rob Pelinka, et qui permettront aux Lakers de rester sous le plafond de la luxury tax de 172 millions de dollars pour 2023/24, mais aussi de pouvoir utiliser la totalité de la mid-level exception, qui s’élève à 12.4 millions de dollars. Elle pourrait ainsi être proposée à des joueurs tels que Bruce Brown ou Brook Lopez, qui font partie des cibles principales.

La franchise californienne pourrait également partager la mid-level exception sur deux ou trois joueurs. Dans ce cas-là, plusieurs noms sont cités comme Eric Gordon, qui a récemment été coupé par les Clippers, ou Dennis Schröder, qui a plutôt été une satisfaction la saison dernière à Los Angeles.