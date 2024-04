Coupe du monde 2023 | L’Espagne avec Ricky Rubio et les héros de 2022

La liste de l’Espagne pour la Coupe du monde 2023 vient d’être dévoilée. On savait déjà que Lorenzo Brown serait forfait, mais la Roja pourra compter sur le retour de Ricky Rubio, absent l’été dernier suite à sa blessure aux ligaments croisés, pour s’occuper de la mène.

En plus du meneur de jeu, l’Espagne pourra s’appuyer sur ses piliers, les mêmes qui ont porté l’équipe vers le titre à l’Eurobasket 2022 : Rudy Fernandez, mais aussi les frères Hernangomez, Willy et Juancho.

Globalement, sur le groupe élargi de 16 joueurs appelés par Sergio Scariolo, 10 étaient déjà présents lors du sacre européen face à l’équipe de France. On peut aussi noter la présence de Santi Aldama, le jeune talent des Grizzlies, ou celle d’Usman Garuba, qui vient de rejoindre les Hawks.

Pour rappel, l’Espagne, sacrée en 2019 et donc tenante du titre, se trouve dans le groupe G de la compétition, avec le Brésil, l’Iran et la Côte d’Ivoire. Elle croisera ensuite avec le groupe H (France, Canada, Lettonie, Liban), et seuls les deux meilleurs pays de cette deuxième phase seront qualifiés pour les quarts de finale de la compétition.