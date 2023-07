Coupe du monde 2023 | Lorenzo Brown officiellement forfait pour l’Espagne

C’était dans les tuyaux depuis quelque temps et Lorenzo Brown l’a officiellement confirmé : il ne fera pas partie du groupe de l’Espagne à l’occasion de la Coupe du monde 2023.

« Malheureusement, je ne pourrai pas participer avec mes frères de l’équipe d’Espagne à la Coupe du monde FIBA de cette année » explique-t-il sur son compte Twitter. « J’ai subi une blessure lors de la conquête de la médaille d’or de l’EuroBasket l’année dernière et je n’ai jamais eu le temps d’en guérir, car j’ai dû me lancer immédiatement dans la saison 2022/23 de l’EuroLeague. J’ai rencontré trois spécialistes différents qui m’ont dit que du repos et un traitement continu étaient le seul moyen de revenir à 100% pour la saison à venir. »

Même si sa naturalisation rapide avait été beaucoup critiquée, Lorenzo Brown avait été extrêmement précieux pour la Roja dans sa quête de l’or, finissant deuxième meilleur marqueur (15.2) et meilleur passeur (7.6) de l’équipe. Il avait surtout comblé un vide important sur le poste de meneur, en l’absence de Ricky Rubio, blessé.

« J’espère avoir l’honneur de représenter l’Espagne aux Jeux olympiques de 2024 et, après mûre réflexion et consultation, je pense que cette décision me donne la meilleure chance de contribuer à notre quête de l’or l’été prochain à Paris. Je suis à jamais reconnaissant à la Fédération espagnole, à Coach Scariolo et à son staff, à mes coéquipiers et, surtout, aux supporters, qui m’ont accueilli à bras ouverts l’été dernier. J’espère avoir l’occasion de les rendre fiers une fois de plus » conclut-il ainsi.

Rendez-vous à Paris, donc ?

Pour rappel, l’Espagne, tenante du titre, est dans le groupe G de la compétition, avec le Brésil, l’Iran et la Côte d’Ivoire. Elle croisera ensuite avec le groupe H (France, Canada, Lettonie, Liban), les deux meilleurs pays de ce deuxième groupe ralliant finalement les quarts de finale de la compétition.