Jaden Hardy, une Summer League pour dégainer et progresser

« On ne veut pas freiner quelqu’un d’aussi jeune. » Alors, durant la Summer League, Jared Dudley et les Mavs vont permettre à Jaden Hardy de s’exprimer. Le joueur, qui fête ses 21 ans aujourd’hui, est en passe de démarrer sa seconde saison dans la grande ligue, et sera même le « go-to-guy » de la jeune formation texane.

« Le mois dernier, je me suis occupé de le préparer pour la ligue d’été, où il pouvait faire face à des pièges et je lui ai dit : ‘Hardy va avoir ses 18 ou 20 tirs (par match). Mais 15 ou 16 d’entre eux doivent être de bons tirs’ », réclame l’ancien joueur NBA qui va coacher les Mavs cet été.

« Tout le monde sait qu’il est notre première option en attaque. Mais il doit être capable de poser l’écran et de couper, servir l’intérieur, transférer vers AJ (Lawson) dans le coin. Cela fait partie de son développement, d’être capable de passer le premier défenseur et de voir le joueur ouvert dans le corner. Mais sa confiance et sa capacité à tirer sont remarquables. C’est pour cela qu’on voit son potentiel, que les fans l’apprécient et voient ce qu’il peut potentiellement devenir », poursuit Jared Dudley.

À la manière d’un Cam Thomas chez les Nets, Jaden Hardy a montré plus d’une fois lors de sa saison rookie qu’il était capable de coups de chaud. Sur le seul mois de mars, au cours duquel les Texans ont glissé au classement, l’arrière a tourné à près de 16 points de moyenne. Avec notamment six sorties à 20 points ou plus.

« On sait qu’il a ça en lui »

Mais l’intéressé, qui shootait avec 44% de réussite, dont 40% derrière l’arc, a encore largement de quoi épurer son jeu. Il dit d’ailleurs se présenter à cette ligue d’été dans l’optique de rester fidèle à son jeu, tout en se concentrant sur le fait de faire le bon choix. « Faire le bon choix, essayer de prendre les mêmes décisions, comme si Luka (Doncic) était là », formule d’ailleurs le natif de Detroit.

« Quand il laisse le jeu venir à lui, s’il est à 1/6, va-t-il encore prendre deux mauvais tirs ? C’est pourquoi j’essaie de le rassurer en lui disant : ‘Hé, tu as 20 tirs, tous mes systèmes sont pour Hardy’. On sait qu’il a ça en lui, c’est fait pour lui, mais en même temps, c’est beaucoup de responsabilités parce qu’il a le feu vert pour tirer à chaque fois. C’est très similaire à Luka », compare Jared Dudley.

Et à l’instar du maître slovène, l’élève Hardy doit aussi fournir des efforts de l’autre côté du terrain. L’arrière pense avoir progressé dans le secteur, être plus vif dans ses mouvements latéraux par exemple. Son coach de l’été est persuadé qu’il gagnera en temps de jeu en se montrant davantage en défense.

« Je ne suis pas coach (principal) mais il tournait à quoi, 15 minutes ? Pour qu’il atteigne les 25 ou 27 minutes, il faut que sa défense soit au point, qu’il soit attentif au jeu loin du ballon… […] Il doit défendre sur des joueurs comme Kyrie (Irving) et Luka, qui sont des joueurs d’élite. Pour lui, il s’agit donc d’être conscient de ce qui se passe loin du ballon », répète l’assistant de Jason Kidd, qui donne ainsi tous les axes de progression à son joueur.

Jaden Hardy Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 DAL 48 15 43.8 40.4 82.3 0.2 1.6 1.9 1.4 1.3 0.4 1.0 0.2 8.8 2023-24 DAL 73 14 40.7 36.2 77.6 0.3 1.5 1.8 1.5 1.1 0.3 0.9 0.1 7.3 Total 121 14 42.0 37.9 80.0 0.3 1.6 1.8 1.4 1.2 0.3 0.9 0.1 7.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.