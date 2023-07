Les Hornets sur la piste de Grant Williams

Les Hornets font partie des équipes les plus calmes depuis le début de la « free agency », et pour l’instant, la direction s’est contentée de casser sa tirelire sur LaMelo Ball avec un contrat de 260 millions de dollars sur cinq ans. Du côté des joueurs libres, aucune arrivée !

Une stabilité assez surprenante puisque l’équipe reste sur une saison très décevante, et qu’elle doit statuer sur le statut de ses joueurs protégés : PJ Washington, Miles Bridges et même Theo Maledon.

Selon Hoopshype, des discussions sont en cours avec PJ Washington, un des piliers de l’équipe. Pour le poste d’ailier, on ne sait pas si la franchise va proposer mieux que la « qualifying offer » à Miles Bridges, et les dirigeants pourraient dépenser leur argent sur… Grant Williams. L’ailier des Celtics est free agent protégé, et les dirigeants de Boston ont la main sur son avenir puisqu’ils peuvent s’aligner sur n’importe quelle offre.

Annoncé aux Pacers ou aux Mavericks, Grant Williams n’a reçu aucune offre, et le temps joue en faveur de Boston. Mais aussi des Hornets qui peuvent se positionner sur le joueur sans le surpayer. Et si les Hornets tiennent vraiment à Grant Williams, ils peuvent aussi pousser les Celtics à monter un « sign-and-trade ».

Grant Williams Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 BOS 69 15 41.2 25.0 72.2 0.9 1.7 2.6 1.0 2.4 0.4 0.7 0.5 3.4 2020-21 BOS 63 18 43.7 37.2 58.8 0.8 2.1 2.8 1.0 2.6 0.5 0.9 0.4 4.7 2021-22 BOS 77 24 47.5 41.1 90.5 0.8 2.7 3.6 1.0 2.4 0.5 0.8 0.7 7.8 2022-23 BOS 79 26 45.4 39.5 77.0 1.1 3.5 4.6 1.7 2.4 0.5 1.0 0.4 8.1 Total 288 21 45.1 37.9 77.3 0.9 2.6 3.5 1.2 2.4 0.5 0.9 0.5 6.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.