Free agency 2023 | Le Top 10 des pivots

La saison NBA terminée et la Draft 2023 passée, c’est maintenant l’heure de la « free agency », qui va agiter les premier jours du mois de juillet. Cette année, elle débutera dans la nuit du vendredi 30 juin au samedi 1er juillet, à minuit en France (18 heures à New York).

Comme toujours, les signatures ne deviendront officielles qu’une fois la période du moratoire levée, une semaine après l’ouverture de la « free agency », le 6 juillet à 18h00 en France (12h00 à New York).

Voici le Top 10 des meilleurs pivots disponibles cet été, un poste plutôt dense cette année, avec en tête d’affiche trois titulaires dans la force de l’âge qui pourraient toucher un beau chèque en prolongeant dans leur équipe actuelle, puis plusieurs doublures de qualité en quête, pour la plupart, d’un nouveau challenge.

1 – Brook Lopez (35 ans – non protégé – Milwaukee Bucks)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 15.9 points, 6.7 rebonds et 2.5 contres

Stats 2022/23 (playoffs) : 19 points, 6.4 rebonds, 1.4 interception et 1.8 contre

Avec Khris Middleton, également « free agent », Brook Lopez est l’autre gros dossier de l’intersaison des Bucks. Toujours l’ancre de la défense du club de Milwaukee, le pivot sera à n’en pas douter une priorité de ses dirigeants quand le marché s’ouvrira, ce soir à minuit, et on imagine qu’il donnera sa priorité aux Bucks.

Difficile donc d’imaginer un départ du Wisconsin de Brook Lopez, même s’il faudra garder un œil sur les Rockets notamment, qui ont de l’argent et dépenser et visent des vétérans et des défenseurs.

2 – Jakob Poeltl (27 ans – player option – Toronto Raptors)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 12.5 points, 9.1 rebonds, 2.7 passes et 1.2 contre

Stats 2022/23 (playoffs) : aucun

Revenu à Toronto en provenance de San Antonio en cours de saison, Jakob Poeltl va sans aucun doute être à l’ouverture du marché une priorité de la direction des Raptors, qui a quand même lâché son premier tour de la Draft 2024 ainsi que deux seconds tours de Draft pour faire revenir le pivot autrichien.

Un départ serait donc un terrible coup d’arrêt pour Bobby Webster et Masai Ujiri, et on peut alors facilement supposer que Jakob Poeltlt recevra vite une proposition de prolongation, dès l’ouverture du marché.

Il pourrait toucher au minimum 20 millions de dollars par saison, et d’après Hoopshype, les Spurs et les Rockets seront les principaux concurrents sur ce dossier pour le club de l’Ontario.

3 – Mason Plumlee (33 ans – non protégé – Los Angeles Clippers)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 10.8 points, 8.9 rebonds et 3.1 passes

Stats 2022/23 (playoffs) : 8.2 points, 6.8 rebonds et 1.8 passe

Passé des faiblards Hornets aux bien plus sérieux Clippers en cours de saison, avant de livrer de bons playoffs, Mason Plumlee, à 27 ans, est dans la force de l’âge et peut s’offrir un beau contrat cet été.

Sans doute pas chez les Clippers, où la priorité pourrait plutôt être de recruter James Harden. D’autant que le club de Los Angeles n’a quasiment aucune marge de manœuvre sur le plan financier : le départ d’Eric Gordon s’est d’ailleurs inscrit dans une volonté de faire des économies…

Financièrement, il ne resterait alors que des miettes pour Mason Plumlee chez les Clippers, et on peut donc facilement supposer qu’il ira s’offrir un joli chèque ailleurs. Ses options ne devraient pas manquer.

4 – Christian Wood (27 ans – protégé – Dallas Mavericks)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 16.6 points, 7.3 rebonds et 1.8 passe

Stats 2022/23 (playoffs) : aucun

Alors que les Mavs, visiblement pas convaincus par l’expérience, n’ont même pas l’intention de lui proposer une prolongation de contrat, Christian Wood va devoir se trouver un nouveau point de chute, son 8e déjà en NBA.

Il devrait avoir des options mais il devra certainement se montrer modéré dans ses prétentions salariales, car il ne sera pas une priorité des franchises sur le poste. D’autant que le prochain accord collectif va se montrer plus rude pour les équipes trop dépensières, qui pourraient hésiter à donner des gros salaires à des joueurs de complément.

Mais à 26 ans, malgré des limites défensives réelles, Christian Wood demeure malgré tout un joueur capable d’apporter avec régularité une bonne production offensive. Il devrait facilement trouver une nouvelle équipe.

5 – Dwight Powell (31 ans – non protégé– Dallas Mavericks)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 6.7 points et 4.1 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : aucun

Soldat exemplaire chez les Mavericks depuis bientôt dix saisons, Dwight Powell pourrait bien continuer encore sa carrière dans le Texas, contrairement à son collègue de la peinture, Christian Wood.

On imagine en effet mal le club de Dallas le laisser partir, au regard de son importance dans le jeu, lui qui est un soldat particulièrement apprécié de ses coéquipiers, en tant que spécialiste des tâches obscures, comme les écrans, la défense et les rebonds offensifs. Et ce même s’il n’a pas vraiment la carrure d’un titulaire.

6 – Thomas Bryant (25 ans – non protégé – Denver Nuggets)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 9.8 points et 5.7 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : aucun

7 – Jaxson Hayes (23 ans – non protégé – New Orleans Pelicans)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 5 points et 2.8 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : aucun

8 – Jock Landale (27 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 6.6 points et 4.1 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : 6.1 points et 4 rebonds

9 – Bismack Biyombo (30 ans – non protégé – Phoenix Suns)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 4.3 points et 4.3 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : 3.4 points et 3.4 rebonds

10 – Mike Muscala (32 ans – non protégé – Boston Celtics)

Stats 2022/23 (saison régulière) : 6.1 points et 3.2 rebonds

Stats 2022/23 (playoffs) : 1.5 point et 0.7 rebond