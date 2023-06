Echec de l’échange en triangle entre Celtics, Wizards et Clippers

On le sait : les Celtics n’avaient pas l’intention de rester inactifs cet été et ils vont donc récupérer Kristaps Porzingis.

Pour s’offrir le Letton (23.2 points, 8.4 rebonds, 2.7 passes, 1.5 contre), Boston travaillait sur un échange avec les Wizards donc, mais aussi les Clippers. Lancés dans une reconstruction après le transfert de Bradley Beal, les dirigeants de Washington étaient ainsi tout proches de récupérer Danilo Gallinari, Marcus Morris, Amir Coffey et le 30e choix de la Draft 2023, tandis que les Clippers étaient sur le point de faire une très bonne affaire avec la venue de Malcolm Brogdon, un arrière complet, capable d’être efficace comme titulaire ou 6e homme.

Sauf que les détails financiers étaient complexes, notamment en raison de la « player option » de Porzingis, et les trois formations ne sont pas parvenus à un accord. Elles s’étaient donné jusqu’à minuit pour s’entendre.

Finalement, les Celtics et les Wizards sont allés chercher les Grizzlies pour finaliser l’échange, et il est encore plus marquant puisque Marcus Smart prend la direction de Memphis, et Tyus Jones rejoint Washington.

Kristaps Porzingis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 NYK 72 28 42.1 33.3 83.8 1.8 5.5 7.3 1.3 2.9 0.7 1.7 1.9 14.3 2016-17 NYK 66 33 45.0 35.7 78.6 1.7 5.5 7.2 1.5 3.7 0.7 1.8 2.0 18.1 2017-18 NYK 48 32 43.9 39.5 79.3 1.3 5.3 6.6 1.2 2.9 0.8 1.9 2.4 22.7 2019-20 DAL 57 32 42.7 35.2 79.9 1.8 7.7 9.5 1.8 3.3 0.7 1.6 2.0 20.4 2020-21 DAL 43 31 47.6 37.6 85.5 1.9 7.0 8.9 1.6 2.7 0.5 1.2 1.4 20.1 2021-22 * All Teams 51 29 45.9 31.0 86.7 2.0 6.1 8.1 2.3 2.7 0.7 1.6 1.7 20.2 2021-22 * DAL 34 30 45.1 28.3 86.5 1.9 5.8 7.7 2.0 2.6 0.7 1.6 1.7 19.2 2021-22 * WAS 17 28 47.5 36.7 87.1 2.2 6.6 8.8 2.9 2.9 0.7 1.7 1.5 22.1 2022-23 WAS 65 33 49.8 38.5 85.1 1.8 6.7 8.4 2.7 3.0 0.9 2.1 1.5 23.2 Total 402 31 45.3 35.9 82.7 1.8 6.2 8.0 1.8 3.0 0.7 1.7 1.8 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.