Pour récupérer Kristaps Porzingis, les Celtics envoient Marcus Smart aux Grizzlies !

Finalement, les Celtics, les Wizards et les Clippers ne sont pas parvenus à trouver un terrain d’entente pour le transfert de Kristaps Porzingis, et Boston a changé de partenaire pour ramener le Letton dans son effectif. Ainsi, ce n’est plus Malcolm Brogdon qui fait ses valises aux Clippers, mais Marcus Smart qui prend la direction de Memphis !!!

On le croyait lié à jamais aux Celtics, mais Marcus Smart va donc jouer les nounous de Ja Morant à Memphis, et surtout assurer l’intérim à la mène en attendant la fin de sa suspension de 25 matches. Boston reçoit toujours Kristaps Porzingis, en provenance des Wizards, tandis que Tyus Jones prend la direction de Washington, avec le 35e choix de la Draft 2023. Il est accompagné de Danilo Gallinari et de Mike Muscala, tandis que les Grizzlies lâchent deux premiers tours de Draft à Boston, dont leur 25e choix de la Draft 2023.

Les deux derniers « Defensive Player Of The Year » ensemble !

Boston choisit donc de sacrifier Marcus Smart, ancien meilleur défenseur de la NBA, et d’attaquer la prochaine saison avec Derrick White et Malcolm Brogdon à l’arrière. Peut-être que ça incitera Payton Pritchard à rester. Un choix fort, curieux même, tant Marcus Smart incarnait le basket des Celtics depuis plusieurs saisons.

Ce dernier sera comme un poisson dans l’eau dans le basket des Grizzlies, et son association avec Jaren Jackson Jr va densifier davantage la défense locale. Memphis va se présenter avec les meilleurs défenseurs 2022 et 2023 !

DETAILS DE L’ECHANGE

Boston : reçoit Kristaps Porzingis (Wizards), le 25e choix de la Draft 2023, le premier tour de Draft 2024 des Grizzlies.

Memphis : reçoit Marcus Smart (Celtics)

Washington : reçoit Tyus Jones (Grizzlies), Danilo Gallinari et Mike Muscala (Celtics), le 35e choix de la Draft 2023

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 27 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27 34.8 25.3 77.7 1.3 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.2 2016-17 BOS 79 30 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 30 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 28 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 32 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 33 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 Total 581 30 38.6 32.3 77.7 0.8 2.7 3.5 4.7 2.6 1.6 1.9 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.