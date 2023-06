Tout comme Sue Bird avec le Seattle Storm, Sylvia Fowles a vu son maillot être hissé au plafond, dimanche. Sélectionné en deuxième position de la Draft 2008 par le Chicago Sky, la joueuse évoluant au poste de pivot y est restée pendant sept ans avant de rejoindre le Minnesota Lynx en 2015, où elle a joué le reste de sa carrière.

À Minneapolis, elle a connu ses plus belles années avec à la clé deux titres de championne WNBA (2015, 2017). Elle a également été élue à deux reprises MVP des Finals (2015, 2017) et une fois MVP de la saison régulière (2017). Son impact sur l’équipe a été immédiat avec un titre de championne dès sa première saison en 2015.

« J’ai compris que c’était ici que je voulais être » a déclaré Sylvia Fowles, à propos du Minnesota Lynx. « Ma vie a changé une fois que je suis arrivée ici. J’ai atteint mon « prime ». Cette franchise était tout ce dont j’avais besoin ».

Une carrière légendaire

Au cours de ses 15 saisons dans la ligue, Sylvia Fowles aura laissé son empreinte comme l’une des joueuses les plus dominantes de l’histoire. Elle a remporté à quatre reprises le trophée de meilleure défenseuse de l’année (2011, 2013, 2016 et 2021). Elle détient également le record de rebonds en carrière dans l’histoire de la WNBA (4 007) mais aussi le record de double-double (193). Avec ses quatre médailles d’or olympique avec Team USA (2008, 2012, 2016 et 2021), elle peut même prétendre au plus beau palmarès de tous les temps.

« C’est difficile parce que je n’ai pas l’habitude de parler de moi. Si je suis comme je suis, c’est grâce aux personnes qui font partie de ma vie » a ajouté Sylvia Fowles. « Il s’agit de moi, mais je ne serais pas la même sans ces personnes qui m’ont aidée tout au long de mon parcours. Je n’ai jamais été du genre à courir après les objectifs ou les records. Mais quand je vois quels sont les noms sur les maillots au plafond à côté du mien, je me dis que c’est important d’avoir fait mon travail ».

Dans une soirée parfaite, les joueuses du Lynx ont marqué l’occasion par une victoire, la première à domicile cette saison grâce à une remontée de 11 points pour venir à bout des Los Angeles Sparks (91-86).

Le numéro 34 de Sylvia Fowles flotte désormais tout en haut du Target Center, aux côtés de ceux de Lindsay Whalen, Rebekkah Brunson et Seimone Augustus. Trois joueuses avec lesquelles elle a été championne WNBA. La prochaine sur la liste devrait être sans trop de surprise Maya Moore, qui avait annoncé sa retraite en janvier dernier.