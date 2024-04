Des aboiements pour finir une interview d’après-match. C’est désormais connu du côté du Thunder. Cette nuit, Jalen Williams a été rejoint par une bonne partie de ses coéquipiers au micro pour appuyer la force collective de ce groupe. Le jeune Thunder poursuit son fabuleux parcours après avoir balayé les Pelicans.

Malgré la forme d’insouciance affichée par cette formation, il a fallu aller la chercher, cette quatrième manche, sur le parquet de La Nouvelle-Orléans. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Jalen Williams parle du match « le plus costaud » signé par le Thunder.

Il restait un peu plus de 8 minutes à jouer quand CJ McCollum a filé en contre-attaque, pensant pouvoir offrir trois possessions aux Pelicans. Mais ce même Williams s’est mis en opposition, et OKC a pu repartir dans l’autre direction. Après plusieurs rebonds offensifs, Chet Holmgren finissait par convertir sous le cercle. Le panier du géant du Thunder allait démarrer un 18-2 fatal aux visiteurs : de 75-80 à 93-82 cinq minutes plus tard.

Josh Giddey sanctionne

« Les gars ont joué avec beaucoup de confiance et quand on joue en attaque comme on l’a fait dans le quatrième quart-temps, les tirs rentrent un peu plus. Quand il le fallait, on a vraiment travaillé ensemble, exécuté, obtenu de bons tirs. Les gars ont été à la hauteur », résume leur entraîneur Mark Daigneault.

L’obtention de ces bons tirs est étroitement liée au sérieux défensif affiché par son équipe. Le Thunder a contesté nombre de tirs et touché quantité de ballons pour pouvoir partir en transition. À l’instar de cette balle volée par Aaron Wiggins devant Jose Alvarado qui a permis à Josh Giddey de sanctionner à 3-points en transition.

Un Australien décisif qui convertira un second tir primé quelques secondes plus tard, son quatrième de la soirée. « Il a été défendu de plein de façons différentes cette année. Donc pour lui, répondre présent dans un moment important a été énorme », salue Jalen Williams.

Ciblé par les défenses adverses cette saison, le natif de Melbourne avait déjà planté quatre paniers à 3-points lors de la rencontre précédente. « Il y a des salles dans lesquelles on se sent bien. C’est probablement l’une d’entre elles pour moi. Je ne sais pas ce que c’est, mais j’ai confiance en moi. Les deux premiers matches de cette série, les tirs ne tombaient pas, mais le fait d’avoir confiance en son travail est la clé… J’ai eu de la chance lors des deux derniers matches, les tirs sont tombés, mais ce ne sera pas comme ça tous les soirs », juge celui qui a bouclé sa série avec 50% de réussite de loin.

La plus jeune équipe à gagner

Cette nuit, ce n’était que la troisième fois dans sa carrière qu’il enchaînait deux matchs de suite avec au moins quatre paniers primés. Celui-ci a donc joué un rôle moteur dans ce « run », tandis que Shai Gilgeous-Alexander a plutôt suivi le rythme imprimé par ses coéquipiers.

« Chaque fois que le ballon rentre, c’est facile de prendre confiance. En défense, lorsqu’on a commencé à faire des stops, on les a obligés à prendre beaucoup de tirs difficiles. Ils ne les réussissaient pas, on avait nos phases en transition, on obtenait ce qu’on voulait […]. Une fois qu’un joueur voit le ballon rentrer plusieurs fois, il commence à prendre confiance en lui et c’est contagieux », estime Josh Giddey.

La réussite de ce dernier a en effet bien inspiré Jalen Williams, auteur de huit points de suite dans la séquence en question, avec deux gros paniers à 3-points.

Et c’est ainsi que le Thunder a achevé les Pelicans, devenant la plus jeune équipe de l’histoire (âgé pondéré en fonction du temps de jeu) à remporter une série. La plus jeune, avec une moyenne d’âge de 23 ans et 343 jours devant… le Thunder version 2011 (24 ans et 149 jours) avec le trio Kevin Durant – Russell Westbrook – James Harden.