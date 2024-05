Maya Moore prend officiellement sa retraite !

La star de la WNBA, Maya Moore, a annoncé ce lundi officiellement sa retraite. Quatre fois championne NBA, elle tire sa révérence avec l’un des plus beaux palmarès du basket mondial, hommes et femmes confondus.

Agée de 33 ans, elle s’était mis en retrait des terrains en 2019 pour se concentrer sur sa famille et sa foi, sans pour autant parler de retraite sportive. C’est à cette époque qu’elle fait à nouveau la une de l’actualité en utilisant sa notoriété pour un combat qui lui tient à cœur : faire libérer Jonathan Irons, accusé et condamné à tort de vol et d’agression avec au moins 42 ans de prison à purger. Après des mois et des mois de travail et d’investissement, ce dernier fut finalement libéré le 1er juillet 2020, après 22 années passées sous les barreaux, et la belle histoire s’est conclue avec leur mariage !

« Je pense qu’il est temps de mettre un terme à ma carrière » a annoncé Maya Moore à Good Morning America. « Je me suis éloigné des terrains il y a quatre saisons, mais je voulais prendre officiellement ma retraite. C’est un moment si beau pour nous et notre famille. Le travail que nous avons accompli, je veux le poursuivre dans notre prochain chapitre. Être à la maison pour ma communauté et ma famille, c’est ce que je vais faire désormais. Je raccroche ».

Championne WNBA, NCAA, Euroleague, olympique et du monde !

Drafté en 1ère position par les Minnesota Lynx en 2011, Maya Moore a tout gagné, et à tous les niveaux : 4 titres WNBA avec les Minnesota Lynx, 2 médailles d’or olympiques avec Team USA, 2 titres de championne du monde FIBA, 2 titres d’Euroligue ainsi que 2 titres WNCAA avec les Huskies de UConn. Ça, c’est sur le plan collectif.

« Au nom de l’organisation des Minnesota Lynx, je tiens à féliciter Maya pour son incroyable carrière » a déclaré l’entraîneur des Lynx et président des opérations de basket-ball Cheryl Reeve. « Nous chérirons toujours sa période sous le maillot des Lynx et nous lui souhaitons le meilleur alors qu’elle continue de poursuivre ce nouveau chapitre de sa vie ».

Sur le plan individuel, elle a été élue MVP de la WNBA en 2014. En huit saisons, elle a été rookie de l’année en 2011, 6 fois All-Star dont 3 fois MVP du WNBA All-Star Game. Avec une moyenne en carrière de 18,4 points par match, elle possède la meilleure moyenne de points de l’histoire des Minnesota Lynx ainsi que la neuvième meilleure marque de l’histoire de la WNBA.

« Maya Moore a laissé à jamais une marque sur l’État du Minnesota, sur la franchise des Minnesota Lynx et dans le cœur des fans des Lynx partout dans le monde » a expliqué Glen Taylor, l’ancien propriétaire des Minnesota Timberwolves et des Lynx. « Les distinctions de Maya sont nombreuses, son leadership et son talent à la fois courageux et inspirants ont posé les bases pour la série de titres le plus excitante et mémorable de la ligue de 2011 à 2017. Alors qu’aujourd’hui se termine la carrière de Maya, il ne fait aucun doute qu’elle continuera à avoir un impact sur ce sport que nous aimons tous. Nous souhaitons le meilleur à Maya et nous la soutiendrons toujours ».

Maya Moore sera éligible au Hall of Fame dès l’année prochaine puisqu’elle avait cessé de jouer il y a quatre ans.